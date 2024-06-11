Злоумышленник не смог утопить Макрона в Сене

Полицейские смогли нейтрализовать злоумышленника, пытавшегося утопить в реке Сена президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как известно из полицейского протокола, глава государства вышел попить кофе с круассаном на набережную, но несмотря на кепку, закрывающую глаза, был идентифицирован нелегальным мигрантом из Камеруна.

Мужчина из Африки был недоволен решением французских властей провести летнюю олимпиаду, выселив обитателей палаточного лагеря на набережной Парижа за 101-й километр. Камерунец в устной форме предъявил претензии президенту Франции, но получив словесную отповедь, прибегнул к физическому насилию – он оглушил Макрона и столкнул в реку. Французский лидер начал быстро перебирать руками, чтобы удержаться на воде, и тогда африканец спрыгнул в Сену за ним и пытался утопить оппонента силой. Тем не менее, эти попытки не увенчались успехом.

– Мне казалось, что вот он уже уходит под воду, там скрылась его голова, но вдруг река будто выталкивала Макрона наверх, и так было несколько раз, – рассказал полицейским на допросе задержанный мигрант.

В настоящий момент президент Франции находится на своём рабочем месте, его здоровью ничего не угрожает.

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