 

Мнение «аналитика»: О непростых соотношениях… Пора принимать непростые решения?

11.06.2024, 8:23, Разное
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Российский президент Владимир Путин огорошил Z-общественность заявлением, что у России — 6465 украинских пленных. Горячие головы активистов оценивали их число в 20 тыс. чел. Но он обнадёжил публику тем, что «наших солдат и офицеров на украинской стороне — 1348 человек».

Российский военкор Александр Сладков сообщил, что на границе Белгородской и Харьковской областей прошёл обмен телами павших. «Отдали 200 тел солдат противника, забрали 45 своих погибших», — подтвердил он.

Эти цифры подтверждают один безрадостный для Киева факт. Соотношение потерь РФ и Украины — «один к пяти».

А не наоборот, как пытается врать украинская пропаганда. Впрочем, ей не верят и сами украинцы, предпочитающие попытать удачу в холодных водах Тисы, нежели отправиться на убой под Волчанск.

Тем временем американский эксперт Марк Эпископос из Института ответственного управления Куинси заявил, что #Украина… «находится на пути к поражению»: у неё катастрофический двойной дефицит — и живой силы, и огневой мощи. Причём первый нарастает, что бы ни сочиняли украинские стрингеры «американского» ISW. И даже если вторую компоненту Запад слегка изменит за счёт своих ограниченных ресурсов оружия, с первой ничего не поделать.

Это объективно: людские ресурсы Украины убывают.

Говорят, в Киеве появился стихийный мемориал. Родственники загиблих захисників начали втыкать в клумбы возле Монумента Независимости жёлто-голубые флажки в их память. И их уже 27 тысяч. Это почти 1% от населения украинской столицы в 2021 году. Притом что столичных жителей военкомы обычно стараются беречь.

И это также — яркий штрих в картину потерь.

Для «визуалов».

1. Кладбище погибших воинов в Волгограде (1,02 млн чел.).

2. Кладбище погибших всушников в Харькове (1,2 млн чел.).

Пропорции каждый сам подсчитает.

Гордиться тут нечем. Украинцы гибнут. Украинцы бегут. Украинцы становятся инвалидами. #Украина теряет своё будущее — при любом раскладе.

Тут, как подсказывают СМИ, одна «мирная» конференция в Швейцарии вот-вот начнётся. Самое время для киевских властей объявить о «непростых решениях». Или украинский президент Владимир #Зеленский привычно струсит?

А может, всё дело в том, что он хочет остаться в истории последним президентом Украины?

И за это готов — до последнего украинца?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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