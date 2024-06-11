 

Apple представила новую операционную систему для ноутбуков и компьютеров Mac

11.06.2024, 8:00, Разное
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На конференции WWDC компания Apple представила обновленную версию операционной системы macOS под названием Sequoia. Главное нововведение – возможность транслировать экран смартфона на дисплей компьютера без необходимости его доставать из кармана. Пользователи смогут управлять экраном смартфона через клавиатуру MacBook и тачпад, а также прослушивать звук с iPhone на своем Mac.

Уведомления с телефона теперь могут открываться на экране компьютера с автоматическим открытием соответствующего приложения, не разблокируя iPhone. macOS Sequoia также позволяет перетаскивать файлы между устройствами и настраивать расположение окон с помощью горячих клавиш.

Обновленный Safari теперь включает функцию Highlights, использующую машинное обучение для показа ключевой информации с веб-страниц и распознавание видео, выводимого в отдельном окне. Режим чтения предоставляет краткий обзор статьи рядом с самой статьей.

Энергоэффективность Safari улучшена, позволяя ему работать на четыре часа дольше, чем Chrome.

Apple также объявила о расширенной поддержке игр с Windows на macOS благодаря новой версии Game Porting Toolkit, что упростит портирование игр на macOS.


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