Мнение «аналитика»: О «ядерной дубинке»… Как, не Путин первый начал?

А вот так!

Небольшая задачка для начала: кто угадает без Гугла автора вот этих слов?

«Американский президент, видимо, на секунду, на минуту, на полминуты забыл, что такое #Россия, что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия, и поэтому решил поиграть мускулами. Не было и не будет такого, чтобы он один диктовал всему миру, как жить, как трудиться, как работать, как отдыхать!

Россия и Китай договорились, что многополюсный мир — основа всему, и мы будем диктовать миру, как жить, а не один Билл Клинтон».

В нынешнем году этой речи исполняется четверть века. А произнёс её — да-да, теперь можете проверить Гуглом — первый российский президент Борис Ельцин во время визита в КНР в 1999 году. Позади остались исторический разворот премьер-министра Евгения Примакова над Атлантикой и отчаянный бросок российских десантников на Приштину в бывшей Югославии, когда америкосам показали «кузькину мать». Но тогдашнему Нацлидеру™ этого показалось мало. И он решил махнуть «ядерной дубинкой» чётко и внятно.

Правда, Штаты тогда отнеслись к его высказываниям не более серьёзно, чем сейчас воспринимают эскапады другого любителя крепких слов и напитков. «Давайте не будем говорить о том, что произносят лидеры, и о всех этих словах критики, а сосредоточимся на том, что делает страна», — выдавил в ответ раздосадованный Билл Клинтон. Тем временем российские журналисты радовались в комментариях тому, как вовремя началось «объединение восточных гигантов перед опасностью западной, прежде всего американской, геополитической диктатуры… причём лидеры этих восточных гигантов несколько отличаются в своих философских воззрениях от западных политиков и побряцать ядерным оружием зазорным не считают».

Во-о-от!

А вы говорите, мол, это Владимир #Путин поломал весь внешнеполитический курс прешественника, поссорился с Западом — а ведь хорошо же с ним торговали и дружили! — и отдал Россию в медвежьи объятия Китая…

Да нет же! Он всего лишь продолжил, расширил и углубил то, что Борис Ельцин и Евгений Примаков начали на излёте века. Разве что концепцию переименовал: чаемый мир вместо «многополюсного» стал «многопоярным». Но ведь хрен редьки не слаще?

И кто поспорит с тем, что всё это — и «ядерная дубинка», и «кузькина мать», и «разворот на Восток» — происходило при молчаливом, но дружном одобрении большинства россиян?

Так #Россия — больна или излечивается?

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