Мнение: На чьей стороне Грузия, Тбилиси против майданизации и санкции США против Грузии

1. США предприняли немалые усилия, чтобы натравить Грузию от России. Грузинские элиты, однако, проявили поразительное жизнелюбие, начав яростно отбиваться от предназначенного им сценария. Кроме того, ослабив экономические связи Грузии с Россией, американцы толкнули Грузию в объятия Турции. А Турция, в свою очередь, приняла решение об интеграции с Россией и БРИКС. Блогер Историк-алкоголик пишет (ссылка):



Обвинения в том, что парламент и правительство Грузии попали под российское влияние и принимают «российские законы» – как минимум не соответствует экономической реальности.

Грузия не может быть российским политическим сателлитом, поскольку является экономическим сателлитом Турции.

С этим и надо увязывать конфликт Грузии и ЕС в отношении законов, за принятие которых грозят исключить из перечня кандидатов на вступление в Евросоюз.

Анкара приняла решение окончательно выйти из евроинтеграционных процессов и вступать в БРИКС.

В фарватере Анкары движется и Тбилиси, правда местные элиты не могут публично отказаться от евроинтеграции по собственной инициативе, поэтому развили законодательное творчество, за которое исключат из евро-кандидатов.

Как видите, рецепт успеха в современном мире очень прост: найти ближайшего американского дипломата и демонстративно, под камеры, плюнуть ему в лицо, чтобы США точно не могли протянуть руку дружбы. Не будет дружбы с США, не будет ни военных действий, ни потерянных территорий, ни прочих ужасов, которыми США исправно снабжают своих друзей.

2. Решимость грузинских политиков подпитывают уроки 2008, 2014 и 2022 годов. Украинизация Грузии выглядит до того неприятной перспективой, что грузинские элиты делают всё возможное, чтобы этого жуткого сценария в своей стране не допустить (ссылка):



Государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый “майданом”, вызвал катастрофические последствия для страны. Об этом сообщил грузинским журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

“Нам вечно напоминают “майдан”. Я хочу напомнить вам, что принес “майдан” Украине. Тогда власть на Украине была назначена извне. В такое время ответственность за страну также должны взять извне. Однако мы все хорошо знаем, что произошло после этого на Украине. До этого Украина была страной с территориальной целостностью, с подъемом экономики. Тогда украинская экономика была почти $200 млрд. Сегодня страна уничтожена, экономика находится в тяжелейшем, катастрофическом положении”, – сказал Кобахидзе. Политик отдельно подчеркнул, что грузинские власти сделают все для того, чтобы в Грузии не допустить “майдана” и “украинизации”.

Это не первый случай, когда грузинский премьер в негативном контексте упоминает украинский “майдан”. Подобное заявление он также сделал в конце мая. Он и тогда сказал, что события на Украине привели к упадку в экономике и территориальным проблемам, за что никто не берет ответственность.

Также Грузия отказывается посылать свои войска на Украину (ссылка):



Представители отдельных стран за закрытыми дверьми подталкивали Тбилиси отправить войска на Украину. Об этом рассказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Это были как открытые призывы [к Тбилиси], так и за закрытыми дверями некоторые друзья и недруги нас к этому подталкивали, чтобы власти Грузии отправили бойцов на Украину, что напрямую означало войну», — сказал он.

Папуашвили также подчеркнул, что ему непонятно, почему от Тбилиси требовали таких действий, тогда как ни одна из стран НАТО не отправила своих военных Киеву. По его словам, Грузию втягивали в военные действия как напрямую, так и попыткой поддержать антироссийские санкции. Спикер парламента отметил, что отправить войска на Украину также требовали неправительственные организации, проводившие в Тбилиси митинги с таким призывом.

3. США, как они ранее угрожали сделать, ввели против непокорной Грузии санкции (ссылка):

Под визовые ограничения попадут члены партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, силовики, ответственные за принятие закона об иноагентах и разгон протестующих.

США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых считают связанными с нарушением прав человека, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге. Под санкции попали в том числе члены парламента страны и их семьи.

Миллер напомнил об анонсированной госсекретарем Энтони Блинкеном новой политике визовых ограничений в отношении Грузии, в том числе из-за закона об иноагентах.

Американские власти рассматривают все страны планеты, кроме Израиля, как вассальные территории и колонии, руководство которых следует наказывать за неповиновение. Однако враждовать с США бесконечно дешевле, чем дружить с США — особенно сейчас, когда Грузия может перейти в лагерь БРИКС, в котором американских мясников нет.