Рупор кремлевской пропаганды: Встреча с военкорами и военблогерами

Встреча прошла в конструктивной обстановке. Можно отметить присутствие на встречи куратора телевизора из АП Громова.

По заявлениям присутствующих – до нового министра довели мнение со стороны военного Телеграма, в том числе и по злободневным вопросам.

Министерство обороны сообщило, что по итогам встречи с военкорами будет дан ряд поручений. То есть не просто поговорили, а будут некие практические последствия разговора.

По поводу вопросов.

1. Меня там не было.

2. Меня туда не приглашали.

3. Если запросы снизу доведенные до министра через военкоров и военблогеров приведут к каким-то практическим изменениям по ряду известных проблемных вопросов, то значит встреча прошла не зря.

4. Если практические последствия будут, значит такие встречи надо проводить в качестве дополнительного канала обратной связи.

5. Относительно вопросов "А зачем такие встречи министру? Он и так все знает." Знает. Это просто еще один дополнительный канал информации.

Чем больше каналов информации, тем лучше. Информацию из разных каналов можно сопоставлять и потом уточнять для себя, где врут, где приукрашивают, где лакируют и т.д. Если будет считать, что это ему не надо, такие встречи проводить не будут.

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