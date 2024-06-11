 

Рупор кремлевской пропаганды: Встреча с военкорами и военблогерами

11.06.2024, 5:05, Разное
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Встреча прошла в конструктивной обстановке. Можно отметить присутствие на встречи куратора телевизора из АП Громова.
По заявлениям присутствующих – до нового министра довели мнение со стороны военного Телеграма, в том числе и по злободневным вопросам.
Министерство обороны сообщило, что по итогам встречи с военкорами будет дан ряд поручений. То есть не просто поговорили, а будут некие практические последствия разговора.

По поводу вопросов.

1. Меня там не было.
2. Меня туда не приглашали.
3. Если запросы снизу доведенные до министра через военкоров и военблогеров приведут к каким-то практическим изменениям по ряду известных проблемных вопросов, то значит встреча прошла не зря.
4. Если практические последствия будут, значит такие встречи надо проводить в качестве дополнительного канала обратной связи.
5. Относительно вопросов "А зачем такие встречи министру? Он и так все знает." Знает. Это просто еще один дополнительный канал информации.
Чем больше каналов информации, тем лучше. Информацию из разных каналов можно сопоставлять и потом уточнять для себя, где врут, где приукрашивают, где лакируют и т.д. Если будет считать, что это ему не надо, такие встречи проводить не будут.

Источник: Colonel Cassad


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