Мнение: “Паршевиты” и “Эксперт: незримое присутствие

“В праздники решил наверстать упущенное – почитать накопившиеся журналы. А то покупаю их по привычке много, а читать не успеваю.

И вот читаю «Эксперт» №20, от 19 мая с.г. Я и раньше замечал, что солидная экономическая периодика частенько выглядит продуктом, создаваемым тайными «паршевитами», то есть поклонниками идей Паршева о трагической роли климата в развитии России. Если вдуматься, это и неудивительно: ведь солидное издание тщится отобразить реальность, а реальность России лучше всего объясняется в паршевских терминах…

Ну вот, №20. Естественно, ни о каком Паршеве в самом номере нет ни слова, ни намека. Как же, мы ведь знаем, это «не комильфо». И тем не менее – «паршевизм» буквально прет чуть ли не в каждой статье и заметке!

Ну вот, начнем листать. Статья Лилии Москаленко «На голом энтузиазме».

Цитаты:

На российском потребительском рынке, как и десять лет назад, отечественные компании стали проигрывать импорту

«…отечественные компании сдают позиции».

«Российский бизнес оказался не готов к новому витку борьбы. И дело не в технологическом отставании — многие компании сегодня делают одежду, обувь или косметику не хуже импортных. И даже не в маркетинге, хотя объективно у россиян он слабее, чем у западников. Отечественным компаниям сложно конкурировать с импортом прежде всего из-за возросших издержек».

«Постоянный рост издержек заставляет отечественные компании обращаться к аутсорсингу в более дешевых странах. И это тоже причина увеличения у нас импорта».

«По сути, большая часть брендовых отечественных потребительских товаров производится за рубежом. А на некоторых рынках, например на том же одежном, уже свыше 90%».

«Например, швейная фабрика «Первомайская заря» считалась одной из лучших в России, на ней были созданы лекала, соответствующие антропометрическим данным россиянок. Однако в прошлом году фабрика прекратила свое существование — она превратилась в бизнес-центр. Одежные марки перешли к ее дочерней структуре и сегодня большей частью отшиваются в Азии».

«…производитель респектабельных мужских костюмов отныне будет выпускать и спецодежду по госзаказам, а линию FOSP частично перенесет в Китай».

«Площади московской фабрики «Узоры» сегодня тоже сдаются под офисы».

Я исключил все стоны и предложения автора, касающиеся неких «национальных идей», оставил только факты. Факты, на мой взгляд, шокирующие…

ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ СТРАНИЦУ (!), и читаем следующую статью, с занятным самим по себе названием «Время гармоничного развития прошло». Это интервью с президентом Мясного Союза России Мушегом Мамиконяном. Что же говорит нам автор статьи и ув. Мушег?

Цитаты:

Предполагалось, что до 2012 года животноводство ежегодно должно расти на 5%. Однако сегодня большинство игроков корректируют свои планы в сторону уменьшения динамики роста и удлинения сроков окупаемости проектов.

«Удорожание кормов из-за взвинченных мировых цен на зерновые привело, по оценкам специалистов, только за прошлый год к росту себестоимости производства мяса в нашей стране на 50–60%. На десятки процентов выросли цены на услуги естественных монополий. В то же время отпускные цены товаропроизводителей существенно не изменились»

«Недостаток средств для развития уже начинает сказываться на поголовье свиней и птицы: прирост поголовья за последние месяцы этого года втрое меньше, чем за аналогичный прошлогодний период».

Говорит Мушег (не Паршев!): «Производители не могут адекватно поднимать отпускные цены — их продукция становится неконкурентоспособной по отношению к импорту. Попав в ценовые ножницы, производители теряют рентабельность».

Социальная задача правительства в условиях роста цен на продовольствие — обеспечить население мясом птицы. Свинина — это уже приоритет номер три, не говоря о говядине, которая вообще является роскошью. (выделено обалдевшим мной).

«Почему птицеводы не могут повысить цены? – По нескольким причинам. Назовем две основные. Первая — наличие на рынке более дешевого импортного куриного мяса и накопившихся высоких остатков импортного куриного мяса».

«Несправедливым считается импорт, который создает демпинговые условия для конкуренции в стране. Демпинговые условия создаются по нескольким причинам. Первая — субсидирование странами-экспортерами своего сельского хозяйства в больших объемах, чем это может себе позволить делать Россия. Вторая причина — более благоприятные климатические условия для производителей-экспортеров, например в странах Латинской Америки. Затраты на производство у них меньше» (Выделено опять мной; замечу – это говорит не Паршев!)

«Говядина тоже важнейший продукт, но это уже удовольствие, за которое надо платить… говядина сегодня полностью отдана на откуп импорту. Потому что рынок не заплатит за это, а рестораны, они скорее латиноамериканскую говядину купят — дешевле и лучше».

Словом, говядина – это, оказывается, вообще не для России. Нам надо забыть о собственном производстве говядины – для нас это, оказывается, слишком дорого. Почему? Да потому что КЛИМАТ НЕ ТОТ! Блин, когда же опровергнут этого Паршева!… Я не хочу питаться одной курятиной!

Эх…

Потом, в том же №20, читаю маленькую злорадную заметку о том, что в Германии цены на бензин на заправках уже достигли, наконец, отметки в 1,5 евро за литр. На некоторых заправках – уже по 1,55 евро. Дизель «почти догнал» – 1, 45/литр. Мысленно тут же прикидываю: у нас литр бензина – 23 рубля. То есть, у нас – 1 долл., у «них» – 1,5 евро. Или 55 руб. В общем, разница почти в 2,5 раза!

Офигеть! Это ж какое должно быть конкурентное преимущество у России – страшно подумать. Они там при конкуренции норовят доли процента выгадать, а тут по бензину (!!) – 230% в нашу пользу!

С этой светлой мыслью ПЕРЕВОРАЧИВАЮ СТРАНИЦУ (!!) и читаю очередную статью номера – с вяловатым названием «Последняя пятилетка». Содержание статьи, впрочем, вовсе не вялое – наоборот: был бы я человеком чуть более впечатлительным, я бы над ней разрыдался…

Цитаты:

Строительство автомобильных и железных дорог в России оказалось в тупике. Для выхода из него нужно перейти на иную технологическую основу

«Дороги, идущие параллельно нынешним границам (рокады), за малым исключением, отсутствуют. Сеть российских дорог такова, что перемещать грузы и пассажиров с востока на запад (и обратно) вдоль параллелей нельзя».

«Цена на битум растет вместе с ценой на нефть, на рынке начинает ощущаться его острая нехватка. В бюджетах на строительство уже фигурируют астрономические цифры. Так, строительство одного километра шоссейной дороги первой категории уровня Киевского шоссе обходится сегодня, по данным Трансстроя, в среднем в 1 млрд рублей (свыше 40 млн долларов!)»

И, наконец, финальный УДАР В ЧЕЛЮСТЬ:

Расходы на автотранспорт в России стали одними из самых высоких в мире. По данным МАДИ, в стоимости промышленной продукции они составляют не менее 12%, строительства — 30, сельского хозяйства — 40, торговли — 50% (для сравнения: в экономически развитых странах эта доля колеблется от 8 до 10%).

Вы понимаете? Бензин у нас дешевле в 2 с лишним раза, оплата труда российских водителей тоже, подозреваю, примерно во столько же раз меньше оплаты труда, скажем, немецких шоферюг – и ПРИ ЭТОМ у нас расходы на автотранспорт одни из самых высоких в мире!

И, что особенно приятно – при всем при том у нас Правительство бодро двигается по пути «выхода на мировые цены внутри страны на энергоносители». Хотя кранты, в общем-то, уже сейчас – при ценах внутри страны в 2,5 раза ниже мировых…

Но, конечно, ни слова о Паршеве! Что вы! Не комильфо… (2008)

Дайджест свежих “Экспертов”, который мною был сделан каких-то 16 лет назад, в 2008 году. Сейчас такое сделать было бы невозможно, поскольку “Эксперт” умер, а никаких других или похожих общественно-политических и экономических изданий в России не появилось. Зеро, пусто. “Зато” РФ научилась производить трех-тонные планирующие авиабомбы – и на этом, собственно, всё.