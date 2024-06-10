Зеленые рецепты: 8 отличных способов использовать огурец для ухода за кожей и волосами

Наряду с высокой питательной ценностью огурцы обладают и дополнительными плюсами – они очень полезны для кожи и волос. На их основе можно делать эффективные косметические средства, добавляя самые простые ингредиенты, которые можно найти в каждом доме. Вот 8 натуральных средств для кожи и волос, основанных на чудесных свойствах огурцов.

Натуральный лосьон для кожи

Многие люди не увлажняют кожу ежедневно, и это досадно, потому что это приносит огромную пользу. Огуречный лосьон помогает успокоить и подтянуть кожу, а также закрывает поры, поэтому грязь не проникает в кожу. Чтобы приготовить огуречный лосьон, все, что вам нужно сделать, – это смешать ½ огурца (с кожурой), 3 столовые ложки гамамелиса (экстракта или сушеного) и 2 столовые ложки минеральной воды.

Смешайте все это, пока масса не станет однородной. Затем ее следует процедить через сито в чистую емкость с вакуумной крышкой, чтобы удалить все оставшиеся твердые частицы. Полученную эмульсию поместите в холодное место и потом используйте в течение первых нескольких недель ежедневно.

Маска для глаз

Вы наверняка не раз видели, как люди прикладывали к глазам ломтики огурца. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, зачем это, то вот вам ответ. Это прекрасный способ привести в норму кожу вокруг глаз. Фитохимические вещества в огурцах помогают уплотнить коллаген, уменьшить отеки и темные круги и сделать кожу нежной и светлой.

Чтобы получить наилучшие результаты, используемый вами огурец должен быть холодным (прямо из холодильника). Отрежьте два толстых ломтика и положите их на закрытые глаза на 10-15 минут. Поскольку этот процесс абсолютно естественный и не предполагает никаких вредных химикатов, вы можете повторять его часто, не беспокоясь о вреде для здоровья.

Лосьон для жирной кожи

Если у вас жирная кожа, у вас, вероятно, очень мало морщин. Но вы наверняка страдаете от открытых комедонов (черных точек) и прыщей. Наряду с рядом препаратов, рекомендованных к использованию разными врачами, существуют и другие натуральные решения, такие как лосьон на основе огурца.

Используя этот простой продукт, вы можете создать маску, которая поможет вам улучшить состояние кожи. Все, что вам нужно, – это равное количество огуречного сока и порошка куркумы, а также несколько капель лимонного сока. Смешайте все ингредиенты и аккуратно нанесите на кожу, оставьте примерно на 15 минут и хорошо смойте. Вы можете повторять это действие так часто, как пожелаете, в зависимости от ваших личных потребностей.

Маска для волос

Плавание в бассейне — прекрасный способ скоротать время летом. Но одна из проблем, на которую мы редко обращаем внимание, — это вред от хлора в воде. Он может нанести немалый урон волосам. Именно поэтому существует ряд средств, устраняющих повреждения от хлора, и эта натуральная косметическая маска – одно из них.

Возьмите одно яйцо, одну столовую ложку оливкового масла и половину очищенного огурца. Поместите все это в кухонный комбайн и смешайте, пока не получите гладкую и однородную смесь. Полученную массу следует равномерно нанести на волосы и оставить примерно на 10 минут. Затем тщательно промойте голову и при необходимости повторите.

Скраб антицеллюлитный

Когда огурец смешивается с другими натуральными веществами, он может укрепить определенные участки кожи на теле, которые склонны к развитию целлюлита. Это связано с тем, что в огурцах содержатся фитохимические вещества, которые помогают сделать внешний слой кожи более прочным.

Все, что вам нужно сделать, – это раздавить и выжать один целый огурец и процедить твердые частицы. Затем смешайте сок с чайной ложкой кофейных гранул и чайной ложкой меда, чтобы получить густой гранулированный скраб. Вы можете наносить его на участки, склонные к развитию целлюлита.

После использования нужно хорошо промыть кожу и нанести увлажняющий крем. Лучше всего использовать такой же натуральный, сделанный своими руками из натуральных продуктов.

Освежающая ванна

Летом во время отпуска мы обычно проводим время у бассейна или на пляже. Но важно помнить, что коже необходимо восстановиться, особенно после длительного пребывания под палящим солнцем. Для этого можно приготовить ванну, которая укрепит и освежит кожу.

Этот состав поможет расслабиться после тяжелого дня. Вам нужно наполнить ванну теплой водой и добавить 2 нарезанных огурца, 5 веточек мяты и одну или две чашки английской соли. Посидите в ванне около 20 минут, затем слейте воду и хорошо ополосните кожу.

Увлажняющая маска для лица

Авокадо, как и огурец, имеет много преимуществ для здоровья. Эти два компонента можно сочетать для увлажнения сухой кожи лица. Масло авокадо вместе с фитохимическими веществами огурца обеспечивают отличное увлажнение.

Возьмите ½ стакана нарезанного огурца, 1 стакан нарезанного авокадо, 1 яичный белок и 2 чайные ложки сухого молока. Смешайте все ингредиенты в кухонном комбайне, пока не получите густую смесь. Теперь можно наносить на лицо, но рекомендуется предварительно положить средство в холодильник минимум на полчаса. Нанеся маску, помассируйте кожу круговыми движениями, а потом оставьте примерно на 30 минут. Тщательно ополосните лицо.

Маска для комбинированной кожи

Бывает, когда на лице есть одновременно участки с сухой и жирной кожей. Если это ваш вариант, сделайте маску из огурца и йогурта. Йогурт богат антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают предотвратить зуд и сухость кожи.

Чтобы приготовить маску, возьмите ½ огурца и 1 столовую ложку натурального йогурта и смешайте их в кухонном комбайне до однородной массы. Полученную смесь следует нанести на лицо и шею и оставить примерно на 20 минут. Наконец, смойте маску теплой, а затем холодной водой, чтобы сузить поры.