Рупор кремлевской пропаганды: Как фольксштурм сбежал из Новоалександровки

Нытье фольксштурма о том, как они сдали Новоалександровку (к северо-западу от Очеретино) и сбежали из окружения, а теперь на них пытаются повесть сдачу населенного пункта.

Судя по заявлению данного участника фольксштурма, в поселке уже вывешены российские флаги.

Продвижение российских войск у Очеретино по версии противника.

PS. Также сегодня освободили Старомайорское на Времьевском выступе. Поселок был захвачен во время летнего наступления ВСУ летом 2023 года. Сейчас вернулся домой.

Скоро и из соседнего Урожайного ВСУ выбьют.

Харьковское наступление продолжает давать отличные опосредованные результаты на других направлениях. Стянутых туда резервов отчетливо не хватает на других направлениях.

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