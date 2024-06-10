Рупор кремлевской пропаганды: Как фольксштурм сбежал из Новоалександровки
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Нытье фольксштурма о том, как они сдали Новоалександровку (к северо-западу от Очеретино) и сбежали из окружения, а теперь на них пытаются повесть сдачу населенного пункта.
Судя по заявлению данного участника фольксштурма, в поселке уже вывешены российские флаги.
Продвижение российских войск у Очеретино по версии противника.
PS. Также сегодня освободили Старомайорское на Времьевском выступе. Поселок был захвачен во время летнего наступления ВСУ летом 2023 года. Сейчас вернулся домой.
Скоро и из соседнего Урожайного ВСУ выбьют.
Харьковское наступление продолжает давать отличные опосредованные результаты на других направлениях. Стянутых туда резервов отчетливо не хватает на других направлениях.
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Источник: Colonel Cassad
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