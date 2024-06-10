 

Obesity: физическая активность по вечерам снижает сахар

10.06.2024, 21:51, Разное
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Исследование, опубликованное в журнале Obesity, подчеркивает важность вечерней физической активности для людей с малоподвижным образом жизни или ожирением. Ученые из университета Гранады в Испании обнаружили, что занятия спортом в вечернее время наиболее эффективно снижают уровень сахара в крови в течение дня.

В рамках рандомизированного контролируемого исследования, проведенного с апреля по декабрь 2022 года, было установлено, что время физической активности существенно влияет на этот процесс. Участники были разделены на категории в зависимости от времени активности: от полного отсутствия до вечерних тренировок.

Результаты подтвердили, что вечерние тренировки оказывают наиболее заметное влияние на снижение уровня сахара в крови. Это важное открытие для тех, кто хочет улучшить свое здоровье и снизить риски ожирения и малоподвижного образа жизни.

Врач-эндокринолог, Антонина Гуреева, подчеркивает, что изменения в образе жизни и питании могут способствовать снижению уровня сахара в крови. Она рекомендует включать в рацион овощи, фрукты, орехи и семена, а также быть активными в течение дня.

Помимо вечерних тренировок, стоит обратить внимание на натуральные добавки к пище, такие как корица, яблочный уксус и алоэ вера, которые также могут помочь в поддержании стабильного уровня сахара в крови.


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