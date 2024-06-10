Мнение: Я – кот, лично у меня есть хвост (с)

На прошлой неделе я внезапно принял участие – как психолог – в некой познавательной передаче (по-другому не скажешь) телеграм-канала “Расстрига” (как я понял, он наследник канала Доренко) про “модное общественное увлечение” молодежи в России – Фури и квадробибиков. Суть в том, что люди переодеваются в костюмы животных, а некоторые даже старательно учатся передвигаться как животные (на четвереньках). Интервью давал буквально как Аристотель с учениками – гуляя в парке (у нас тут на Терлецких прудах).

В общем, прикольная тема. Я, честно говоря, впервые узнал об этом “увлечении” от самих журналистов, что, естественно, не помешало нам поговорить около часа, из которых в передачу попало несколько минут.