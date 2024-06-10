Мнение: Турция хочет в БРИКС, демонстративное потребление на ПМЭФ и как российские СМИ цензурируют Путина

1. Турция, один из самых важных членов НАТО, собирается вступить в БРИКС. Тот факт, что Запад настроен к странам БРИКС, куда входят Россия и Китай, с явной враждебностью, Турцию не смущает (ссылка):



Турция желает присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Китае.

“Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году”, – сказал министр, слова которого приводит газета South China Morning Post (SCMP).

По словам Фидана, некоторые европейские государства выступают против присоединения его страны к Евросоюзу, поэтому власти Турция рассматривают БРИКС в качестве альтернативной площадки для интеграции. “Мы не можем игнорировать тот факт, что БРИКС как важная платформа для сотрудничества предлагает некоторым другим странам хорошую альтернативу. <…>. Мы видим в БРИКС потенциал”, – пояснил он.

Запад застрял в старом мире, когда он управлял планетой и практически монопольно владел планетой. Формально был ещё СССР, однако Советский Союз в качестве реальной угрозы политики Запада не рассматривали — тот факт, что СССР вынужден был закупать зерно в Канаде, был достаточно красноречив.

Сейчас монополия Запада кончилась, при этом БРИКС уже больше стран Запада и по экономике, и по населению, и по привлекательности для новых членов. В таких условиях презрительное отношение стран Запада к Турции даёт уже не тот эффект, на который Запад мог бы рассчитывать 20-30 лет назад.

2. Кримсональтер объясняет, в чём смысл демонстративного потребления на Петербургском экономическом форуме, за которое ПМЭФ из года в год критикуют:



СССР был обречён (именно обречён) на поражение, когда советские мужчины-учёные на выезде в Париже мечтали (да, вместе с сопровождающим КГБ-шником) попасть в «Мулен Руж», а жёны (плюс дочери и любовницы) советской номенклатуры летали отовариваться в лондонский «Хэрродс». А на уровне менее статусных и престижных советских граждан (кому не посчастливилось в «Мулен Руж» или «Хэрродс») всё было то же самое, но на «вебленовском» уровне. Можно делать вид, что этого не было, и врать (прежде всего себе), что это было какое-то ужасное меньшинство, но счёт на табло, в смысле на актуальной карте мира: там СССР нет. Вот нет. Вообще нет. Как говорится, «кола и порно победили серп и молот». И как справедливо заметил Путин по этому поводу, «страница перевёрнута».

ПМЭФ — это (вместе с ЦУМ, «Патриками» и т. д.) показатель того, что российское государство УЧИТСЯ на ошибках и понимает, что стране нужны суверенные источники нефти, газа, продовольствия, оружия и… ПОНТОВ, причём понятных не только для узкого круга извращенцев, в смысле «бюджетной интеллигенции», а именно общероссийских понятных понтов. Чтобы амбициозные юные (и не очень) леди и джентльмены мечтали не о шоппинге в Милане или Париже (Боррель не зря нам угрожал именно баном такого рода, он СССР хорошо помнит), не о «новой жизни в Беверли-Хиллз» и не о том, чтобы попасть на Давос или London Metal Week. Нужно, чтобы они мечтали об оранжевых пакетах ЦУМа, о жизни на Патриках, о работе в Сити (не лондонском, а московском) и о том, чтобы попасть на ПМЭФ.

Кому-то не нравится, что ПМЭФ — это большая демонстративная пьянка с элементами кринжа и проституции? Господа, ПМЭФ — это же просто обычный русский корпоратив, только он всероссийский, с международными гостями и на максималках.

Кстати, для сравнения. Вот меню Ялтинской конференции. Голодный февраль 1945, однако Сталин буднично потчует иностранных гостей деликатесами, о существовании которых простой советский гражданин мог узнать разве что из старых книг:

Закуски

Икра, пироги, маринованная семга и балык из нельмы, шемая, сельдь пряного посола, заливное из осетрины, швейцарский сыр.

Горячие закуски

Дичь, колбасы, жареный поросенок с хреном, волованы с олениной.

Супы

Бульон из дичи, куриный крем суп.

Горячие блюда

Белорыбица под соусом шампань, запеченная кефаль, шашлык из ягненка, дикий степной козленок, плов из баранины, жареная индейка, жареные перепела, жареные куропатки, зеленый горошек.

Десерт

Мороженое, фрукты, птифуры, жареный миндаль, кофе.

3. Дмитрий Конаныхин пишет (ссылка):

Как “журналисты” Коммерсанта цензурируют русский народ и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Сравните сами две цитаты.

Вот ссылка на прямую речь Путина на ПМЭФ, сами можете услышать, как в окончании своего выступления, в крещендо, Путин чётко говорит: РУССКИЙ народ.

И та же самая цитата в исполнении пропагандистов, именующих себя журналистами издания “КоммерсантЪ”.

Это к вопросу зачем нужен проект «Русские Знаки», о котором я недавно рассказывал (ссылка).