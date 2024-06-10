 

Искусственный интеллект поможет медикам в профилактике заболеваний

10.06.2024, 20:45, Разное
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Использование искусственного интеллекта в страховой медицине видится как ключевой фактор её будущего роста, считает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК. Она отмечает необходимость снятия барьеров в обороте данных, подчеркивая, что цифровизация медицины требует сотрудничества государства и бизнеса для разработки регуляторных изменений, упрощающих бизнес-процессы.

Одной из возможных мер является доступ к персональным данным застрахованных из ЕГИСЗ и лечебных учреждений при их согласии. Также, перспективным инструментом развития превентивной медицины может стать использование AIoT – приложений, собирающих данные пациентов для анализа и предотвращения заболеваний.

Важным шагом является перевод взаимодействия страховых компаний и медицинских организаций в цифровой формат. С этой целью проводится работа по разработке стандартов отчетных документов и пилотных проектов по цифровому взаимодействию.

Сорокина подчеркивает важность консенсуса между законодателями и рынком в процессе отладки регулирования искусственного интеллекта, утверждая, что ограничения могут предоставлять новые возможности для развития, например, через страхование нерегулируемых рисков.


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