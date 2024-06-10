Врач Мясников: увеличенные лимфоузлы часто указывают на наличие паразитов

Летом уровень паразитарных инфекций повышается, ставя под угрозу здоровье. Недостаточная гигиена, непромытые овощи и фрукты, укусы насекомых – все это открывает путь паразитам, особенно острицам и аскаридам.

Врачи предупреждают: многие симптомы паразитоза могут быть незаметны или спутаны с другими проблемами. Однако увеличенные лимфоузлы часто являются признаком. “Любая инфекция, включая паразитарную, может вызвать это”, – подчеркивает доктор.

Симптомы паразитарной инфекции могут быть разнообразны: от нарушений пищеварения до аллергических реакций. При выделении токсинов паразиты маскируются под аллергию, вызывая проблемы с кожей, зудом, экземой.

Помимо этого, паразиты могут вызывать потерю веса, колебания аппетита, дискомфорт в животе, диарею, ломоту в мышцах и суставах, а также проявления анемии.

При подозрениях на паразитоз необходима консультация с врачом. Паразиты могут поражать различные органы, включая сердце, легкие, желчный пузырь и кишечник.