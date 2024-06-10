Молодой узбекский студент арестован за продажу криптовалюты Notcoin

В Узбекистане 24-летний студент Термезского государственного университета был приговорен к 10 суткам ареста за продажу криптовалюты Notcoin. Решение о его аресте и конфискации телефона и банковской карты было принято Чиланзарским районным судом Ташкента.

Он использовал свой телефон Galaxy A30 и банковскую карту для незаконной торговли криптовалютами. Он продавал Notcoin через Telegram по цене 800 тыс. сумов (примерно 5,6 тыс. рублей по курсу на момент публикации новости). Молодой человек признал свою вину и заявил, что не осознавал незаконности своих действий. Суд приговорил его к 10 суткам административного ареста и конфисковал его телефон и банковскую карту.

Незаконная продажа криптовалюты в Узбекистане стала преследуемым преступлением с начала 2024 года.