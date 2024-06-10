 

Мнение «аналитика»: О новых странных «совпадениях»… Это что же, Россия начала отвечать?

10.06.2024, 18:51, Разное
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Едва только Вашингтон «разрешил» ВСУ бить американским оружием по российской территории в международно признанных границах, Москва честно предупредила: ответ — последует. Чуть позже российский президент Владимир #Путин уточнил, что ответ будет неядерным. Просто #Россия может начать поставлять дальнобойные вооружения «государствам либо даже каким-то легальным структурам», которые Запад объявил своими противниками. А «между строк» читалось, что российская асимметрия этим не ограничится.

И вот, едва только #США подтвердили, что вооружение из арсеналов Пентагона применено против суверенной территории РФ… как начались странные «совпадения».

Так, в Аденском заливе за последние сутки два судна получили повреждения в результате ударов йеменских хуситов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). По его данным, хуситы запустили две баллистические ракеты в швейцарский контейнеровоз Tavvishi и атаковали принадлежащий Германии сухогруз Norderney при помощи двух противокорабельных ракет. Видимо, нашли в пустыне и то, и другое. Случайно.

А в Польше мощный взрыв прогремел на оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке страны. Об этом в эфире RMF FM сообщила директор предприятия Эльжбета Сренявска. «У нас произошёл взрыв на центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад», — сказала она. Этот завод поставляет оружие в том числе для нужд ВСУ.

Наверное, с техникой безопасности что-то напутали. Может быть, кто-то из рабочих покурил в неположенном месте. Или уронил зубило на пол, отчего вдруг искра вылетела — и влетела прямо в бак с топливом. Много случайностей может быть в наше непредсказуемое время…

Что ж, бывают в жизни «сов падения».

Охотно верим?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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