 

Матча, желтый и еще 5 оттенков лаков, которые будут в моде этим летом

10.06.2024, 18:05, Разное
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Летом в тренде креативный яркий маникюр с фруктами, мороженым и смайликами, также не теряют своей популярности однотонные покрытия. Какие же оттенки лака актуальны в этот жаркий сезон для модного маникюра. Как можно выглядеть стильно и блистать каждый день.

Желтый

Хейли Бибер снова подтвердила свой статус законодателя мод. Известная фотомодель продемонстрировала лимонный желтый маникюр в социальных сетях, который уже называют очередной версией глазированных ногтей, популярных прошлым летом. После этого другие знаменитости и инфлюенсеры начали выбирать всевозможные оттенки желтого для маникюра. Если вы хотите добавить сочных цветов, выбирайте янтарный, шафрановый или лютиковый, а для сияющего эффекта, как у Хейли, нанесите лак с шиммером.

Матча

Оттенки зеленого традиционно популярны в теплый сезон. В 2024 году в моде пастельные матча и фисташковый. Хотя среди звезд этот тренд пока не очень распространен, зарубежные нейл-мастера активно делятся дизайнами в этой гамме. Это превосходный вариант для тех, кто хочет добавить цвета в образ, но предпочитает ненавязчивые оттенки.

Розовый

Этим летом выбирайте любые оттенки розового от светло нежных до ярких. При этом не бойтесь экспериментировать с дизайном. Розовый цвет подходит для любого нейл-тренда и всегда выглядит стильно. Это интересный вариант цвета лака, который неизменно привлечет к вам внимание.

Белый

Светлые оттенки всегда остаются в тренде. Этим летом отдавайте предпочтение белому цвету, как это делает известная Кендалл Дженнер. Небольшой минус такого покрытия — его нужно носить максимально аккуратно, чтобы белый цвет не превратился в серый. Если вы не готовы к таким экспериментам, добавьте белые акценты на ногти.

Бирюзовый

Хейли Бибер снова на высоте! На этот раз бирюзовый стал одним из главных трендов в маникюре. Этот оттенок идеально подходит для свежего летнего маникюра. Такой вариант идеальный для те девушек, которые не хотели бы излишне привлекать к себе внимание.

Классический красный

В последние недели многие знаменитости появляются с красным маникюром, поэтому классический алый оттенок будет актуален весь летний сезон.

Цвет лаванды

В социальных сетях появилось множество вариантов маникюра с использованием оттенка лавандовой дымки. Это отличный выбор на лето 2024 года для тех, кто хочет летний маникюр, но не любит алые и фуксиевые оттенки. Цвет лаванды прекрасно сочетается с фантазийным френчем и матовым покрытием.


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