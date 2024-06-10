Российские врачи назвали опасные последствия употребления хлеба с плесенью

Медики в РФ настаивают на опасности употребления продуктов с плесенью, особенно хлеба. Согласно экспертам, это может привести к снижению иммунитета, увеличивая риск инфекций, а также вызвать аллергии и проблемы с пищеварительной системой.

Даже небольшое количество плесени на хлебе делает его непригодным для употребления. Споры грибов могут полностью заражать продукт, несмотря на его внешний вид. Диетологи советуют тщательно осматривать и хранить хлеб, избегая мест с влажностью. Плесень на еде может выделять споры в воздух, что может привести к их вдыханию и попаданию в организм, в частности, в легкие. Это увеличивает риск заболеваний.

Некоторые виды плесени содержат афлатоксин, что может вызвать серьезные проблемы, включая цирроз печени, повреждение почек и нарушения в работе иммунной и нервной систем.

Употребление заплесневелого хлеба может вызвать отечность и другие неприятные последствия, поэтому важно быть внимательным к качеству продуктов.