 

IGN: Фил Спенсер не стал опровергать разработку портативного Xbox

10.06.2024, 15:06, Разное
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На Xbox Games Showcase 2024 были представлены три новых модели Xbox Series X и S, однако портативная консоль Xbox, о которой шла многочисленная речь, не была представлена. После мероприятия редактор IGN Райан Маккеффри задал главе Microsoft Gaming Филу Спенсеру вопрос о возможной разработке подобного устройства. Спенсер не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, отметив лишь “потрясающее будущее Xbox в области аппаратного обеспечения”.

Фил Спенсер выразил радость по достижениям команды Xbox и подчеркнул важность работы с различными форм-факторами и способами наслаждения играми. Когда его спросили о возможной портативной консоли Xbox, он отметил важность локального запуска игр и выразил симпатию к устройствам Steam Deck, Lenovo Legion GO и ASUS ROG Ally.

Интервью с Филом Спенсером было опубликовано на сайте IGN, где отмечается, что “он почти подтвердил портативную консоль Xbox”. Несмотря на отсутствие официальных заявлений, поведение и высказывания Спенсера дают основания предполагать, что Microsoft действительно планирует выход на рынок портативных консолей.

Ранее на Xbox Games Showcase также был показан первый трейлер Call of Duty: Black Ops 6.


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