 

Американский блогер арестован за стрельбу фейерверками по Lamborghini

10.06.2024, 14:00, Разное
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Американский блогер Алек Чой, известный своим YouTube-каналом, попал впросак в США за съемку видео, на котором из вертолета стреляли фейерверками по спортивному автомобилю Lamborghini Huracan. Информацию об этом передает The Verge.

В ролике, опубликованном 4 июля 2023 года и позднее удаленном с канала, Чой управляет Lamborghini Huracan, в то время как вертолет стреляет по автомобилю фейерверками. По данным следствия, съемка проходила на озере Эль-Мираж в Калифорнии, находящемся в федеральной собственности. Блогер обвиняется в нарушении закона о запрете перевозки взрывчатых и зажигательных устройств на вертолетах, а также в отсутствии разрешения на съемку.

Хотя Чой сам не осуществлял запуск фейерверков, его считают виновным в создании видео в стиле компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA). Федеральное управление гражданской авиации США уже отозвало лицензию у пилота вертолета из-за нарушения правил полетов на малой высоте и создания опасной ситуации.

После ареста блогера его выпустили под залог в размере $50 тысяч. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Это не первый раз, когда Чой привлекает внимание своими контроверсиальными действиями. В 2022 году он снял видео, на котором электрический автомобиль Tesla Model S после прыжка с холма врезался в два припаркованных автомобиля.

Ранее также на видео был заснят “космический поезд” Илона Маска, пролетающий над городом Рязанью.


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