 

В Иваново откроют многофункциональный центр по выдаче невест

10.06.2024, 11:33, Разное
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Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг» открыла в Иваново первый в России многофункциональный центр по содействию в создании семьи.

За считанные минуты одинокие посетители мужского пола смогут на основе метаданных подобрать себе невесту и в случае её согласия на месте оформить брак.

– У нас обширная база – помимо того, что включены все регионы страны, в том числе новые, есть возможность выбрать женщину по антропометрическим данным, возрасту, увлечениям и умениям. Предусмотрены различные фильтры – даже для тех, кто желает связать судьбу с разведёнкой. Или можно выбрать женщину с детьми, как маленькими, так и взрослыми, – рассказала оператор МФЦ Мария Козлова.

Представители государственного оператора уточнили, что в базу вошли все несовершеннолетние россиянки, не состоящие в браке. В случае заинтересованности потенциального жениха на его номер телефона, электронную почту или страницу на сайте госуслуг придёт соответствующее уведомление. Далее на базе МФЦ потенциальной семейной чете устроят романтическое свидание. Для этого оборудованы специальные кабинки.

Все услуги по поиску невест бесплатные, но девушка имеет право потребовать от мужчины компенсировать средства, потраченные на дорогу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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