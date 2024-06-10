Эксперты Роспотребнадзора рекомендовали в июне есть персики и абрикосы

Лето – это идеальное время для пересмотра своего рациона и включения большего количества свежих и полезных продуктов. Согласно проекту “Здоровое питание” от Роспотребнадзора, сезонные продукты обладают высоким содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают организму бороться с заболеваниями и негативным воздействием окружающей среды.

В июне особенно полезны абрикосы, нектарины, персики и разнообразные виды зелени, такие как салаты, руккола, кинза, базилик, петрушка, розмарин, мята, зеленый лук, чеснок, шпинат и щавель. Также летом на пике сезона ягоды: вишня, черешня, черника, земляника, клубника, смородина, крыжовник и малина.

Персики и абрикосы, помимо своего приятного вкуса, являются источником множества витаминов, минералов и других полезных веществ. Они содержат антиоксиданты, такие как полифенолы и каротиноиды, которые защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. По словам врача-нутрициолога Игоря Строкова, абрикосы богаты антиоксидантами, такими как витамин E и полифенолы, которые помогают сохранить здоровье сердца и сосудов, а также содержат бор, необходимый для поддержания костей в хорошем состоянии и профилактики остеопороза.

Питание летом должно быть легким, свежим и разнообразным. Употребляйте больше сезонных фруктов и овощей, пейте достаточное количество воды, избегайте тяжелых и жирных блюд, и следите за балансом белков, жиров и углеводов. Эти простые правила помогут вам чувствовать себя здоровым и энергичным в летний период.