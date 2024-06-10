 

Павел Дуров потерял свой смартфон Samsung Galaxy A в Дубае

10.06.2024, 10:40, Разное
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Павел Дуров, создатель Telegram, поделился в своем официальном канале в Telegram информацией о том, что из-за высоких температур в Дубае, где он проживает, лишился своего смартфона Samsung.

На опубликованной фотографии был изображен сломанный смартфон, который Дуров купил за $180 (примерно 16 тыс. рублей по курсу на момент покупки). Это была бюджетная модель Samsung Galaxy A52. Дуров использовал этот телефон в течение последних двух лет, чтобы лучше понимать потребности пользователей Telegram. Он отметил, что это одна из наиболее популярных моделей среди аудитории мессенджера. К сожалению, из-за перегрева смартфон перестал работать.

По словам Дурова, ему придется скоро заменить телефон.


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