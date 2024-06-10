 

Представлена новая игра в серии Doom ID Software анонсировала Doom: The Dark Ages на Xbox Games Showcase 2024

10.06.2024, 10:40, Разное
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Microsoft и ID Software представили новую часть легендарной серии Doom под названием The Dark Ages. Действие игры перенесет игроков в мрачные времена, напоминающие Средневековье, пишет DTF.

На мероприятии Xbox Games Showcase 2024 компания ID Software представила первый трейлер новинки. Создатели обещают, что The Dark Ages станет своеобразным приквелом, рассказывающим о приключениях главного героя, Палача Рока, до событий на Марсе.

Игра находится в разработке уже более четырех лет. Главный герой получит новый щит, который можно будет использовать как для защиты, так и для атаки противников. Это лишь одна из новых игровых механик, о которых известно на данный момент.

Релиз Doom: The Dark Ages запланирован на 2025 год. Игра выйдет на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Предыдущая часть Doom под названием Eternal вышла в 2020 году и продолжила сюжет серии после событий предыдущей игры 2016 года.

Ранее также состоялся анонс новой части Call of Duty.


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