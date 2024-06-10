Мнение: Честь Медведева

24 ноября 1981 года Олег Шишканов, через три десятилетия поменявший фамилию на Медведев, совершил свое первое преступление. Ему было тогда , 17 лет и 4 месяца.

В состоянии алкогольного опьянения он нанес 12 ножевых ранений Сергею Жбаненкову. При этом, продолжал наносить удары ножом, добивал жертву, когда тот уже упал и лежал, не сопротивляясь.

Ровесник Шишканова Павел Волчков вначале пытался угомонить разъярённого приятеля, схватил его за руку, но остановить преступление не смог.

19-летний Виталий Чертов первым узнал об убийстве. И приятели вместе решали, что делать с трупом. Сжечь или утопить в озере.

Решили утопить, привязав к ногам покойника кирпичи и сбросив тело в озеро. Так и поступили. Но труп быстро нашли, потому что о преступлении уже на утро узнала жена убитого и подняла шум. Преступление раскрыли по горячим следам. Уже утром 25 ноября 1981 года.

7 июля 1982 года Мособлсуд приговор Шишканова к максимальному наказания для несовершеннолетнего преступника – к 10 годам колонии. Освободился он уже после развала СССР, 26 ноября 1991 года.

Пока Шишканов отбывал свой первый 10-летний срок, в криминальной среде сформировалась и окрепла легенда, что в 1981 году 17-летний парень взял на себя преступление, которое не совершал. Что он героически отсидел 10 лет за убийство, совершенное криминальным авторитетом. Которому грозила высшая мера наказания – расстрел.

Но приговор, вынесенный 7 июля 1982 года Мособлсудом, опровергает эту легенду.

Не было никакого «взял на себя». На самом деле Шишканов вместе со своими приятелями-ровесниками пошел поговорить с супругой убитого. Шишканов для смелости выпил. Разговаривать с супругой убитого пошел более опытный 19-летний Виталий Чертов. А 17-летние Шишканов и Волчков должны были присмотреть за супругом женщины. Но «присмотреть» обернулось ссорой, переросшей в банальную поножовщину.

Павла Волчкова осудили к пяти годам колонии. За укрывательство.

У 19-летнего Виталия Чертова уже был небольшой отбытый срок за угон автомобиля и мелкую кражу. Поэтому за укрывательство и недоносительство он и получил вполне реальные три года колонии.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

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