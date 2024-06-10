«Хомяков на бирже развожу с университета» – депутат ГД рассказал, как устроил обвал российского рынка в преддверии заседания ЦБ

Член финансового комитета Госдумы Святослав Гуревич рассказал журналистам «Панорамы», как во время недавнего падения российских финансовых рынков на слухах об очередном повышении ставки рефинансирования ЦБ «постриг лохов» на бирже.

По словам народного избранника, такими спекуляциями он занимается со студенческих времён.

Гуревич признался, что именно он под именем «анонимного источника в Кремле» распространил информацию о готовящемся повышении ставки Центробанка. В результате участники рынка, поверившие в эти «инсайды», начали распродавать акции и переводить деньги на депозиты, доходность которых также возросла из-за аналогичных ожиданий банков. В результате парламентарий заработал дважды: один раз – «зашортив» акции накануне массовой распродажи, а второй – закупив подешевевшие активы. После того, как ЦБ объявил о решении не поднимать ставку, цены вновь устремились вверх.

– Сейчас любой бомж или кухарка со смартфоном могут покупать акции, – говорит Гуревич. – Но вот если ты ни черта в этом не понимаешь и веришь инсайдерам из Telegram, то быть лохом – это судьба. Если истеришь, распродаёшь на слухах, а потом удивляешься, что продал всё по дешёвке, а цены вернулись обратно – то ты сам виноват. Я таких лошпедов ещё в университете грел, когда на биржах торговали ваучерами и билетами МММ. Мамонтов с тех пор меньше не стало.

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