Мужчина заявил, что хочет начать охоту на йети, который преследует его родных и убил его собаку

Пользователь по имени Марк написал в англоязычной криптозоологической группе на ФБ о том, что йети повадился приходить к дому его двоюродного брата и однажды даже убил его собаку.

По его словам, началось все в мае 2015 года с того, что какое-то непонятное животное начало рыться в мусорных баках возле его дома и ходить вокруг крыльца.

Также члены семьи видели, как нечто темное пытается заглянуть в окно. А потом случилось самое страшное.

Накануне в этом доме был большой семейный праздник, после чего много мешков с мусором были вынесены наружу и поставлены у крыльца. Утром Марк крепко спал на диване и его разбудил громкий лай его собаки, которая находилась во дворе. Однако он так устал накануне, что не обратил внимания и снова заснул.

Но вскоре он услышал то, что сильно его испугало. Лай собаки перешел в визг, как будто собаке кто-то причинил сильную боль. После чего Марк услышал громкие шаги на крыльце. Он вскочил с дивана и осторожно выглянул в окно.

По его словам, то, что он там увидел, будет затем преследовать его все последующие годы.

Всего в трех метрах от него, на крыльце сидело существо ростом около 3 метров. Во всяком случае оно было таким высоким, что не умещалось в полный рост под навесом крыльца. Зверь рылся в мусорных мешках с объедками.

У существа были видны "бугры мышц" под темной меховой шкурой, а руки были большими и длинными, с пальцами, каждый из которых "был толщиной с батончик Сникерс".

"Его голова была сзади такой массивной, что формой напоминала шлем Дарта Вейдера. От животного сильно воняло как будто тухлым сыром".

Марк говорит, что обычно всегда берет с собой свой охотничий дробовик, когда приезжает к брату, но именно тогда он забыл взять ружье. Иначе точно бы застрелил этого зверя и "показал миру вещественные доказательства реальности Снежного человека".

Через некоторое время йети снова приходил к этому дому и на этот раз он убил бульдога Марка. И теперь тот раздумывает о том, чтобы собрать группу энтузиастов, чтобы начать охоту на это существо.

Пользователи группы, впрочем, встретили пост Марка со скептицизмом, считая, что скорее всего он все это выдумал, что это был не йети, а скорее всего медведь, или ему что-то показалось после того, как он "накурился".

А те, кто ему поверили, стали убеждать его не убивать йети, потому что этих существ и так осталось мало и что человек итак вытесняет их из природной зоны обитания, вырубая леса.