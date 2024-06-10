Мнение «аналитика»: О стратегическом поражении русофобов… Путин таки побеждает?

Ещё недавно они заявляли о намерении нанести «стратегическое поражение» России — и непременно «на поле боя», — а теперь озабочены тем, как бы политтехнологиями и манипуляциями сохранить собственную #власть хотя бы ещё ненадолго. И ладно бы речь шла об одной «отколовшейся» стране, типа Венгрии. Но «процесс пошёл» по всей Европе и дошёл до самого её сердца.

Народы в очередной раз оказались мудрее своих «лидеров»…

Согласно первым экзитполам, на выборах в Европарламент правящие партии в Австрии и ФРГ потерпели поражение, в то время как правые «радикалы» укрепили свои позиции. В частности пропутинская «Альтернатива для Германии» (по сравнению с прошлыми выборами в ЕП поднялась на 5,5 п.п., достигнув рекордных 16,5%. Таким образом, немецкие правые становятся второй по влиянию силой в стране, обогнав все партии из правящей «светофорной» коалиции, включая социал-демократическую (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Германии Олаф Шольц.

Ещё хуже — положение французского президента Эмманюэля Макроня.

Французская ультраправая партия «Национальное объединение», которую возглавляет преемник Марин Ле Пен Жордан Барделла, согласно опросам, должна прийти первой на этих выборах, обогнав коалицию Besoin d’Europe, в чей состав входит партия «Ренессанс» президента Эмманюэля Макрона. Причём у ожидаемого победителя — вдвое больше голосов. Меж тем Марин Ле Пен тоже подозревали в «симпатиях» к российскому президенту Владимиру Путину.

И лидер «Национального объединения» Жордан Барделла уже потребовал проведения новых выборов в законодательные органы власти Франции. «Сегодня вечером наши соотечественники выразили желание перемен, а также определили путь в будущее… Сегодня вечером над Францией поднялся ветер надежды, и всё только начинается», — заявил он.

Эмманюэлю Макрону ничего не оставалось делать, кроме как принять этот #вызов, пока положение его партии не ухудшилось катастрофически. «Я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло», — заявил он. И сразу объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента), назначил досрочные выборы в парламент. Они пройдут 30 июня и 7 июля. По сути, это для него последний шанс.

О том, что в 2024 году правые, вероятнее всего, окажутся фаворитами как минимум в девяти странах ЕС — Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии, — эксперты предупреждали давно. Однако самодовольные идиоты, решившие, будто они способны нанести «стратегическое поражение» России на поле боя, оказались идиотами во всём. И не услышали предупреждений, что русофобия и верность Америке нынче не в моде в Старом Свете.

Ну и получили поделом.

«Ветер перемен — на подходе»?

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