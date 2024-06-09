 

Рупор кремлевской пропаганды: Ахмадинежада не будет

09.06.2024, 22:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для тех, кто волновался, что сейчас на выборы президента Ирана допустят Махмуда Ахмадинежада, а он на них победит, после чего начнет корректировать политику Ирана в отношении России.
Можете не переживать, Ахмадинежада на выборы не допустили. Аятоллы текущий курс менять не планируют, поэтому Ахмадинежад не нужен. На выборах будут представлены только надежные и проверенные кандидаты.

Следующий президент Ирана так или иначе будет продолжать линию Раиси и высшего руководства Ирана во главе с аятоллой Хаменеи.
Предположу, что победитель выборов будет из лагеря консерваторов, пользующийся поддержкой Корпуса Стражей Исламской Революции и доверием рахбара.

Принципиальных изменений в
отношениях России и Ирана не будет.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Мнение: Нагрузка на современных родителей, борьба с маленькими квартирами и реестр должников по алиментам

09.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Флаг России в микрорайоне Канал

09.06 / Джинсовые юбки лета: основные тенденции и самые актуальные модели

09.06 / Мнение: Киберпреступления вместо убийств, нехватка миллиона айтишников и тренды в соцсетях

09.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Война воздушных шаров

09.06 / Мнение: Смартфон на лопате

09.06 / Минсоцзащиты предлагает определять совершеннолетних сирот в квартиры одиноких пенсионеров

09.06 / Мнение: Шотландец объясняет, почему надо переезжать в Россию

09.06 / Мнение «аналитика»: О задаче на логику… Хуже, чем женская?

09.06 / В Gadget Bridge назвали Samsung Galaxy S24 лучшим смартфоном с ИИ-функциями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика