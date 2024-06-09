Рупор кремлевской пропаганды: Ахмадинежада не будет
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Для тех, кто волновался, что сейчас на выборы президента Ирана допустят Махмуда Ахмадинежада, а он на них победит, после чего начнет корректировать политику Ирана в отношении России.
Можете не переживать, Ахмадинежада на выборы не допустили. Аятоллы текущий курс менять не планируют, поэтому Ахмадинежад не нужен. На выборах будут представлены только надежные и проверенные кандидаты.
Следующий президент Ирана так или иначе будет продолжать линию Раиси и высшего руководства Ирана во главе с аятоллой Хаменеи.
Предположу, что победитель выборов будет из лагеря консерваторов, пользующийся поддержкой Корпуса Стражей Исламской Революции и доверием рахбара.
Принципиальных изменений в
отношениях России и Ирана не будет.
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Источник: Colonel Cassad
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