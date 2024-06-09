Рупор кремлевской пропаганды: Ахмадинежада не будет

Для тех, кто волновался, что сейчас на выборы президента Ирана допустят Махмуда Ахмадинежада, а он на них победит, после чего начнет корректировать политику Ирана в отношении России.

Можете не переживать, Ахмадинежада на выборы не допустили. Аятоллы текущий курс менять не планируют, поэтому Ахмадинежад не нужен. На выборах будут представлены только надежные и проверенные кандидаты.

Следующий президент Ирана так или иначе будет продолжать линию Раиси и высшего руководства Ирана во главе с аятоллой Хаменеи.

Предположу, что победитель выборов будет из лагеря консерваторов, пользующийся поддержкой Корпуса Стражей Исламской Революции и доверием рахбара.

Принципиальных изменений в

отношениях России и Ирана не будет.

—