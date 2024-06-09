Мнение: Нагрузка на современных родителей, борьба с маленькими квартирами и реестр должников по алиментам

1. Блогер andvari_loki полагает, что нагрузка на современных родителей выросла по сравнению со старыми временами – причём это нагрузка не столько финансовая, сколько временнáя и психологическая (ссылка):



Мы все ходим на работу. И на работу нельзя опаздывать.

И работа, конечно же, где-то далеко. Работа и дом это разные локации.

А раньше было совсем не так. Раньше люди работали фактически у себя дома. А дети играли во дворе. И без разницы — сколько их.

Кроме того, дело не в деньгах. Ребенок много не съест. Моя дочка, например, практически ничего не ест. У нее отвращение к любой еде. Одежды море. Знакомые отдают задаром неношеную одежду. И у нас такой тоже полно собственной.

Люди не тянут детей чисто психологически.

Во-первых, детей стало нельзя наказывать ремнем. Ими теперь нужно манипулировать гораздо хитрее. Находить всякие подходы и т.д. В старое время от родителей этого не требовалось. Начал выкаблучиваться — получил ремня.

Во-вторых, во много раз возросли требования к родителям со стороны общества. Ребенок должен получить самое лучшее образование.

Стать успешным. Успешнее родителей.

Раньше такого не было.

Раньше дети просто возились в грязи во дворе. А теперь с ними нужно постоянно заниматься! Нужно развитие!

Дело не в деньгах абсолютно.

2. Российские власти озаботились «проблемой» слишком маленьких квартир (ссылка):



Россиянам могут запретить покупать малогабаритные квартиры (меньше 35 квадратных метров) по семейной ипотеке. Такое ограничение обсуждают власти, рассказал гендиректор института развития «Дом.рф» Виталий Мутко, передает РИА Новости.

По словам главы госкомпании, сейчас распределение малометражных и семейных квартир в общем объеме строящегося жилья не соответствует реальным потребностям в демографии. По данным «Дом.рф», на долю квартир площадью менее 28 квадратных метров приходится 11 процентов, а на квартиры в 28-44 «квадрата» — 39 процентов.

При этом в последние два с половиной года застройщики активно наращивали число маленьких квартир в своих проектах — их доля за это время выросла на 21 процент, отметил Мутко. Ограничение покупки микрожилья в рамках семейной ипотеки будет стимулировать застройщиков к изменению квартирографии проектов, а переходный период позволит осуществить плавную подстройку, не нарушая экономику ранее запущенных проектов, пояснил глава «Дом.рф».

Специалисты указывают, что жить семьёй в маленькой квартире может быть попросту опасно (ссылка):



В некоторых регионах России начали ограничивать минимальную площадь квартир. Власти предлагают не строить жилье меньше 28 «квадратов». Психолог Евгения Александрова уверена: жизнь в маленькой квартире паре, а тем более, семье с детьми, чревата серьезными последствиями — вплоть до вспышек агрессии и постоянных конфликтов.

«Свой уголок обязательно должен быть не только у взрослых, но и у детей! — уточняет она. — Каждый из нас нуждается в периодах, когда необходимо побыть наедине с собой, чтобы перезарядиться и обработать свои мысли и эмоции. В условиях тесного проживания эта возможность может быть сильно ограничена, что вызывает чувство подавленности, раздражения и повышенной тревожности».

Недостаток пространства, по словам психолога, усиливает ощущение вторжения в личное пространство, что может вызывать агрессию и раздражительность.

Кроме того, жизнь на маленькой площади может ограничивать возможности для самовыражения и реализации личных интересов. Это особенно важно для детей и подростков, которым необходимо пространство для игр, учебы и развития хобби. Взрослые тоже могут испытывать трудности с поиском места для работы или отдыха.

Лично я полагаю, что это полумеры. Каждой семейной паре нужен свой особняк, а каждому ребёнку нужна не только отдельная комната, но и отдельная няня или гувернёр. Также не помешает хороший повар и штат прочей прислуги, чтобы семейная лодка не билась днищем о быт. Может быть, не останавливаться на запрете семьям покупать маленькие квартиры? Может, стоит запретить семьям иметь доход ниже 2-3 миллионов рублей в месяц, чего со скрипом, но уже хватит на изложенные мной выше элементарные требования?

3. В России создадут реестр должников по алиментам (ссылка):

Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам, в котором могут оказаться 133 тысячи человек.

<…> …возможное попадание в список станет мерой дополнительного морального воздействия на должников и их «недостойное поведение». Как следует из пояснительной записки к соответствующему правительственному законопроекту, в реестр будут включать «сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске».

Предполагается, что для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования РФ, а самих алиментщиков о включении в «черный список» будут оповещать в течение суток после включения в реестр.

На рождаемость, полагаю, это не повлияет никак, так как давление на мужчин рождаемость снижает, и так как вопрос алиментов — следствие куда как более серьёзной проблемы, проблемы массового распада семей. Впрочем, с другой стороны, система сбора денег с должников в России очень несовершенна. Может быть, отладив технологию на алиментщиках, приставы сумеют применить её вообще ко всем, кто разными способами уклоняется от уплаты долга.