Рупор кремлевской пропаганды: Флаг России в микрорайоне Канал

Российские войска освободили большую часть микрорайона Канал в Часов Яре, за который длительное время шли ожесточенные бои.

На многоэтажках вчера установили флаги России и ВДВ. Остатки сил противника отползли к западным окраинам микрорайона и пытаются помешать нашим войскам осуществлять продвижение к центру города.

Основную работу в Канале выполняет 98-я дивизия ВДВ из Иваново. В ближайшее время будет идти зачистка остатков Канала, а далее предстоит операция по "форсированию" обмелевшего канала Северский Донец-Донбасс, который разделяет город.

К северу от Канала продолжаются ожесточенные бои за Калиновку.

—