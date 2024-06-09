 

Рупор кремлевской пропаганды: Флаг России в микрорайоне Канал

09.06.2024, 21:40, Разное
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Российские войска освободили большую часть микрорайона Канал в Часов Яре, за который длительное время шли ожесточенные бои.
На многоэтажках вчера установили флаги России и ВДВ. Остатки сил противника отползли к западным окраинам микрорайона и пытаются помешать нашим войскам осуществлять продвижение к центру города.

Основную работу в Канале выполняет 98-я дивизия ВДВ из Иваново. В ближайшее время будет идти зачистка остатков Канала, а далее предстоит операция по "форсированию" обмелевшего канала Северский Донец-Донбасс, который разделяет город.
К северу от Канала продолжаются ожесточенные бои за Калиновку.

Источник: Colonel Cassad


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