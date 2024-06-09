Мнение: Киберпреступления вместо убийств, нехватка миллиона айтишников и тренды в соцсетях

1. Преступники тоже переходят на удалёнку. В России продолжает сокращаться число убийств, за первые четыре месяца этого года оно снизилось на 17,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года (ссылка). А вот число и общая доля киберпреступлений продолжают расти (ссылка):



Доля киберпреступности среди всех видов регистрируемых в РФ преступлений достигла 38%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на вопрос о состоянии преступности за четыре месяца 2024 года.

“Удельный вес всех киберпреступлений в структуре преступности за год увеличился с 31,8% до 38,2%. Относительно уровня прошлого года (первые четыре месяца года – прим. ТАСС) их массив возрос на 17,4% (до 240,9 тыс.)”, – сообщили в пресс-службе.

Половину всех киберпреступлений составляют факты мошенничества, совершенного дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации – 121,8 тыс. за первые 4 месяца 2024 года. Темпы их прироста в 2024 году превысили 12,7%. В 2023 году темпы их роста достигали 40%.

При этом число краж с банковского счета стало сокращаться – до 33,5 тыс., что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

2. За последние несколько лет число айтишников в стране увеличилось в полтора раза (ссылка), однако их дефицита в России только растёт (ссылка):



Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко предупредил, что при сохранении нынешних тенденций нехватка ИТ-специалистов в России может достичь миллиона человек. Такой прогноз был сделан в ходе Российского интернет-форума (РИФ-2024), проходящего в Москве.

“Мы прогнозируем дефицит до 1 млн ИТ-специалистов в ближайшие годы, если нынешние тенденции сохранятся”, – заявил Плуготаренко на форуме.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит в 500-700 тысяч ИТ-специалистов. По мнению Шадаева, такое количество разработчиков имеет решающее значение для роста и развития российского ИТ-сектора.

3. К вопросу о том, почему власти США и Европы хотят запретить «китайский» ТикТок. Если ориентироваться на опыт российского ВКонтакте, видео в формате ТикТока прочно заняли первое место по популярности в соцсетях (ссылка):

Самым быстрорастущим трендом в соцсетях стали короткие вертикальные видео — их смотрят 73 процента аудитории. При этом каждый четвертый хотел бы видеть в своей ленте больше постов с подобными роликами. Такие данные приводятся в исследовании «ВКонтакте». <…>

Другие виды контента также сохраняют востребованность. Например, 64 процента пользователей смотрят посты с фото и картинками, 69 процентов — часто слушают музыку, 46 процентов юзеров ежедневно публикуют сторис. В них заметен тренд на «Бьютифай» — использование масок со сглаживающим эффектом, цифрового макияжа и загара.

В разных форматах контента аудитория предпочитает разные темы. В коротких роликах люди отдают предпочтение пародиям на известных личностей, неудачным дублям и забавным танцам. При этом темы «юмор» и «животные» часто сочетаются друг с другом и порождают вирусные клипы. В длинных же видео любовью зрителей пользуются кино и сериалы.

Среди изображений востребованы снимки в формате «Было/стало», фотографии звезд, мемы с красных дорожек, подборки красивых пейзажей, эстетика ностальгии по 90-м, а также уютные дома на природе. Во всех типах контента пользователей интересуют фудблогинг, путешествия, психология.