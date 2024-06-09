Рупор кремлевской пропаганды: Война воздушных шаров

Северная Корея снова наслала на Южную Корею большое количество воздушных шаров с мусором и фекалиями в ответ на продолжающуюся отправку Южной Кореей в Северную Корею воздушных шаров с южнокорейской антикоммунистической пропагандой. Собственно, именно Южная Корея и спровоцировала текущую ситуацию.

Южная Корея также анонсировала активизацию радиопропаганды и работы громкоговорителей в приграничных районах. Северная Корея надо понимать готовит новые шары с мусором и экскрементами. Война воздушных шаров.

В ближайшее время в КНДР ожидаются новые ракетные учения.

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