Рупор кремлевской пропаганды: Война воздушных шаров
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Северная Корея снова наслала на Южную Корею большое количество воздушных шаров с мусором и фекалиями в ответ на продолжающуюся отправку Южной Кореей в Северную Корею воздушных шаров с южнокорейской антикоммунистической пропагандой. Собственно, именно Южная Корея и спровоцировала текущую ситуацию.
Южная Корея также анонсировала активизацию радиопропаганды и работы громкоговорителей в приграничных районах. Северная Корея надо понимать готовит новые шары с мусором и экскрементами. Война воздушных шаров.
В ближайшее время в КНДР ожидаются новые ракетные учения.
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Источник: Colonel Cassad
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