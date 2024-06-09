 

Рупор кремлевской пропаганды: Война воздушных шаров

09.06.2024, 20:30, Разное
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Северная Корея снова наслала на Южную Корею большое количество воздушных шаров с мусором и фекалиями в ответ на продолжающуюся отправку Южной Кореей в Северную Корею воздушных шаров с южнокорейской антикоммунистической пропагандой. Собственно, именно Южная Корея и спровоцировала текущую ситуацию.

Южная Корея также анонсировала активизацию радиопропаганды и работы громкоговорителей в приграничных районах. Северная Корея надо понимать готовит новые шары с мусором и экскрементами. Война воздушных шаров.

В ближайшее время в КНДР ожидаются новые ракетные учения.

Источник: Colonel Cassad


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