 

Минсоцзащиты предлагает определять совершеннолетних сирот в квартиры одиноких пенсионеров

09.06.2024, 19:33, Разное
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Министерство труда и социальной защиты рекомендовало городским администрациям составить списки одиноких пенсионеров, проживающих в муниципальном и приватизированном жилье и не имеющих известных родственников.

Цель – уплотнение их жилплощади путём прописки к ним нуждающихся совершеннолетних сирот (выпускников детских домов).

– Мы реализуем важную социальную функцию, от которой выигрывают обе стороны. Одинокий пенсионер получает возможность передать опыт молодому поколению, а сирота – гарантированное по закону жильё от государства по достижении совершеннолетия, – пояснили в ведомстве. – Если пенсионер относится к зажиточным по площади жилья, к нему можно будет определить двух или более молодых квартирантов.

Программа уплотнения жилплощади вводится по многочисленным просьбам общественности и социальных служб, которые не могут найти достаточно сиделок и социальных работников для пенсионеров. Те пожилые люди, которые предоставят свою жилплощадь для размещения сирот добровольно, смогут выбрать себе сожителя, не состоящего на учёте в полиции. В свою очередь переселённые сироты будут обязаны оформить попечительство над пенсионером и обеспечивать ему необходимый уход до исчерпания нормативного срока дожития. В дальнейшем они станут наследниками имущества на равных правах с остальными членами семьи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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