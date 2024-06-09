Мнение: Шотландец объясняет, почему надо переезжать в Россию

Примета времени — иностранцы бурно восхищаются нашей страной и снимают видео, рассказывая, как же в России на самом деле хорошо. На француза я недавно ссылался (ссылка). Сегодня будет шотландец.

Чтобы понять иностранцев, достаточно взять глобус и немного покрутить его в руках. Россия сейчас — единственная крупная страна с европейской культурой, которая сохраняет традиционные ценности и является при этом благополучной. Адекватных альтернатив России на нашей планете просто нет.

Запад в упадке: алфавит-активисты, зелёные бесы и прочие леваки превратили его в толерантную клоаку, бедную и неухоженную. Страны третьего мира слишком безденежны и неразвиты, чтобы стоило рассматривать их всерьёз. Условный Китай хорош, но это Китай — там иная культура, влиться в которую некитайцу крайне сложно. В сухом остатке остаётся Россия, так что иностранцы всё серьёзнее думают про переезд или в Москву, Третий Рим, или в европейский Петербург, или в уютные маленькие русские города, или даже в живописную сельскую местность — куда-нибудь на Алтай.

Вот обещанное видео шотландца, который излагает свои пять причин переехать к нам (видео):

Я люблю ютуберов за полное отсутствие смущения при саморекламе — они не стесняются подробно и настойчиво объяснять публике, почему та должна ставить лайки и подписываться на канал. Огромный контраст с самоназванными «отцами Рунета», которые, получая деньги из самых грязных источников и за самые гнусные дела, фарисействовали при этом в ключе «реклама — это стыдно»… Спасибо ютуберам, которые эту порочную практику побороли к настоящему времени почти полностью. Хвалить себя или других сейчас настолько нормально, что из комментариев почти исчезли реплики «пост проплачен» и «заказная статья» — на какую бы тему обсуждение ни шло.

Вернёмся к шотландцу. Вот 5 причин переехать с Запада в Москву, которые он предлагает англоязычной публике.

1. Безопасность. В отличие от Шотландии, в Москве нет толп героиновых наркоманов, готовых пойти на преступление ради дозы. Никто не бьёт друг другу морды в общественном транспорте или на улицах. В отличие от Британии, где в пятницу или в субботу вечером на улицах царит насилие, московские улицы спокойны и дружелюбны в любое время суток.

2. Уровень жизни. Всё очень дёшево, но при этом стандарты качества, чистоты и безопасности выше, чем в любом городе на Западе. Скромной тысячи долларов в месяц хватает на обеспечение полного жизненного комфорта.

3. Сервисы. В Москве есть Troika card, которая позволяет ездить на общественном транспорте, а также есть прокатные самокаты и велосипеды — всё исправное и безопасное.

4. Чистота. Это самый чистый город, который шотландец когда-либо видел в своей жизни. Представляете, русские на регулярной основе моют свои улицы специальными тракторами! Всё так чисто, что это просто какое-то волшебство.

5. Традиционные ценности. В Британии и США всё испорчено леваками, тогда как в России — традиционные семейные ценности. В России мужчины являются мужчинами, а женщины — женщинами. Никаких транспондеров в женском спорте, а в тюрьме преступники-мужчины не могут представиться женщинами, чтобы их посадили в женскую камеру.

Я переведу несколько комментариев под видео:

— Я уехал из Англии в Россию!

— Я уехал из Польши в Россию!

— Мир тихо сходит с ума. Россия становится Ноевым ковчегом для традиционных семей.

— Мы на 99% готовы уехать из США. Пока что Россия — наш первый выбор.

— Я британец по рождению и воспитанию, в жилах у меня течет русская кровь от одного из родителей. Должен признать, что идея поехать на историческую родину выглядит очень, очень заманчивой.

— Самый большой плюс России — отсутствие Пробуждённых.

— Уже переехал в Россию 7 лет назад.

— Всё выглядит безукоризненно чистым, никаких граффити на стенах.

— За последние 13 лет я был в России 11 раз. Выучил русский язык. Проехал на мотоцикле 200’000 километров. Планирую переехать в Россию жить. Никогда не был в Москве или Петербурге, не хочу приближаться к русским мегаполисам.

— Вот уже год как я смотрю видеоролики о жизни в России, снятые людьми, которые переехали в Россию из разных стран. Россия напоминает мне о жизни в моём детстве. Я подумываю о переезде в Россию: это будет нелёгким, но верным решением.

— Я живу в Лондоне, и ходить куда угодно, от общественного транспорта до магазинов, — сущий кошмар. Буквально мучительный опыт. Всё вокруг покрыто нечистотами, от собачьих мин до человеческой рвоты или жевательных резинок, в которых липнут ботинки. Люди не просто неприятны, они в буквальном смысле опасны: поножовщина и стрельба из огнестрельного оружия наблюдаются в Лондоне почти ежедневно. Не говоря уже о бандах и о людях, которые закидываются кислотой. Улицы покрыты мусором, по ним рыщут шайки бомжей, которые ограбят вас, если у вас будут блестящие часы или (не дай бог) ювелирное украшение. Не говоря уже о бандах профессиональных попрошаек, пытающихся обобрать вас на каждом углу, если у вас ещё что-то осталось при себе.

— Большое вам спасибо за то, что сняли эти видео и с добротой рассказываете о матушке России. Вот уже 20 лет, как я живу в дальнем зарубежье после того, как эмигрировала со своими родителями, и испытываю эмоциональные страдания. Все эти годы я мечтала переехать в Россию, чтобы жить нормальной жизнью, обрести душевный покой. Я молюсь, чтобы приблизилось время, когда я наконец смогу переехать туда, и никто не встанет на пути моей мечты.

— Я переехал из Канады в Россию. Пока что всё хорошо.

— Как англичанин, живущий в Москве, я бы посоветовал всем попробовать обосноваться в России. Богатая культура, красивые люди, особенно женщины, чистые и безопасные улицы, низкие налоги, вкусная еда, отличная погода, превосходная система образования, особенно детские сады (лучшие в мире), отличный общественный транспорт, красивая природа, низкая стоимость жизни, отличная медицинская система, сильное правительство, традиционные ценности…

— Мой отец русский, я родился в Советском Союзе. Я надеюсь, что однажды смогу вернуться на свою родину.

— После 25 лет, проведенных в США, возвращаюсь в свою страну, Россию. Я был бы рад остаться, но, к сожалению, США стали страной третьего мира.

— 10 лет в Москве, и ни о чем не жалею. Как гражданин Великобритании, я могу поручиться за каждое слово, сказанное вами.

— Радуйтесь, что вы в том возрасте, в котором находитесь сейчас, потому что в молодости переехать в Россию гораздо проще. Боюсь, что это время прошло мимо меня, ведь мне сейчас 75 лет. Силы и здоровье покинули меня. Моя семья много лет назад эмигрировала с острова Скай из клана Маклеодов. Если бы я был в вашем возрасте, я бы обязательно подумал о переезде в Россию из-за нестабильных социальных изменений в большинстве западных стран. К сожалению, это изменения, ранее неизвестные в истории человечества. Очень печальная ситуация.