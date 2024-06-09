 

Российские учёные изобрели технологию, позволяющую выявлять фальшивые справки о вакцинации даже спустя годы

09.06.2024, 17:33, Разное
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Специалисты НИИ металлургического оборудования создали технологию, позволяющую безошибочно определять, ставил ли пациент прививку от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Благодаря разработке удастся выявить россиян, имеющих поддельные справки о вакцинации.

Для выявления непривитых используется детектор рамочного типа, прототипы которого уже изготовили и испытали в НИИ. Устройство на 82% унифицировано по деталям с массовыми металлодетекторами и отличается главным образом магнитными уловителями и контроллером (головной схемой управления), поэтому его удастся легко и недорого освоить в производстве.

– Устройство мы разрабатывали в двух версиях – стационарной и портативной, но от портативной версии заказчик отказался, поскольку она обладала незначительно сниженной точностью, – рассказывает инженер института Василий Головин. – При этом на стационарной версии мы можем гарантировать стопроцентное обнаружение факта вакцинирования, если с этого момента прошло менее 8 лет, и точность в диапазоне 90-95%, если прошло не более 12 лет. Исключение – подростки, вакцинировавшиеся в возрасте до 15 лет, и лица, которые проходили процедуры переливания крови, для них наш способ не сработает.

После окончательной доводки и сертификации оборудования планируется разместить в КНР заказ на 12 тысяч единиц детекторов вакцины. Россияне с прививками от COVID-19 должны будут подтвердить их действительность во время прохождения плановых медосмотров, а также при оформлении страховых полисов. Если следы вакцины не будут выявлены, сигнал об этом отправят в правоохранительные органы.

– Изготовление, приобретение и использование поддельных документов, включая справки о вакцинации – это уголовное правонарушение, – подтверждают в Минздраве. – Срок давности по соответствующей статье составляет 10 лет, причём для покупателя поддельной справки он исчисляется с момента её последнего использования (предъявления). Межведомственное взаимодействие по этому вопросу позволит привлечь к ответственности как покупателей поддельных документов, так и тех, кто их выдавал.

Чтобы исключить возможные ошибки, при любых подозрениях пациенту предстоит пройти повторную проверку на другом детекторе следов вакцины. Отказ от этой процедуры будет трактоваться как признание вины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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