Российские учёные изобрели технологию, позволяющую выявлять фальшивые справки о вакцинации даже спустя годы

Специалисты НИИ металлургического оборудования создали технологию, позволяющую безошибочно определять, ставил ли пациент прививку от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Благодаря разработке удастся выявить россиян, имеющих поддельные справки о вакцинации.

Для выявления непривитых используется детектор рамочного типа, прототипы которого уже изготовили и испытали в НИИ. Устройство на 82% унифицировано по деталям с массовыми металлодетекторами и отличается главным образом магнитными уловителями и контроллером (головной схемой управления), поэтому его удастся легко и недорого освоить в производстве.

– Устройство мы разрабатывали в двух версиях – стационарной и портативной, но от портативной версии заказчик отказался, поскольку она обладала незначительно сниженной точностью, – рассказывает инженер института Василий Головин. – При этом на стационарной версии мы можем гарантировать стопроцентное обнаружение факта вакцинирования, если с этого момента прошло менее 8 лет, и точность в диапазоне 90-95%, если прошло не более 12 лет. Исключение – подростки, вакцинировавшиеся в возрасте до 15 лет, и лица, которые проходили процедуры переливания крови, для них наш способ не сработает.

После окончательной доводки и сертификации оборудования планируется разместить в КНР заказ на 12 тысяч единиц детекторов вакцины. Россияне с прививками от COVID-19 должны будут подтвердить их действительность во время прохождения плановых медосмотров, а также при оформлении страховых полисов. Если следы вакцины не будут выявлены, сигнал об этом отправят в правоохранительные органы.

– Изготовление, приобретение и использование поддельных документов, включая справки о вакцинации – это уголовное правонарушение, – подтверждают в Минздраве. – Срок давности по соответствующей статье составляет 10 лет, причём для покупателя поддельной справки он исчисляется с момента её последнего использования (предъявления). Межведомственное взаимодействие по этому вопросу позволит привлечь к ответственности как покупателей поддельных документов, так и тех, кто их выдавал.

Чтобы исключить возможные ошибки, при любых подозрениях пациенту предстоит пройти повторную проверку на другом детекторе следов вакцины. Отказ от этой процедуры будет трактоваться как признание вины.

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