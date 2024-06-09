 

В Kaspersky рекомендовали не говорить секретную информацию умным колонкам

09.06.2024, 15:35, Разное
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Умные устройства стали обычным явлением в современных домах. Они делают нашу жизнь удобнее, позволяя управлять различными задачами голосом. Однако, с ростом популярности возникают и вопросы о безопасности. Многие пользователи беспокоятся о том, могут ли их устройства подслушивать.

Владимир Дащенко, эксперт по кибербезопасности из Kaspersky ICS CERT, проливает свет на этот вопрос. Он объясняет, что голосовые помощники работают в режиме постоянного мониторинга кодовых слов, таких как “Привет, Сири”, “Окей, Гугл” или “Алиса”. Как только устройство услышит это слово, оно начинает запись и анализ разговора.

Некоторые производители, такие как создатели телевизоров, даже предупреждают пользователей о том, чтобы не вести конфиденциальные разговоры рядом с устройствами, даже если они просто включены в розетку. Это связано с тем, что современные телевизоры имеют функцию голосового запроса, которая может быть использована злоумышленниками для подслушивания.

Хотя цифровые устройства стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, Дащенко советует не вести конфиденциальные разговоры рядом с умными устройствами и даже включенными телефонами.


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