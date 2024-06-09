 

Как обнаружение крови в стуле может способствовать успешному лечению рака кишечника

09.06.2024, 15:35, Разное
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Доктор Дебора Ли поделилась с изданием Daily Mirror информацией о симптомах рака кишечника. Она отметила, что наличие крови в стуле и боли в нижней части живота могут служить ключевыми признаками этого заболевания. Раннее обнаружение этих симптомов способствует более успешному лечению опухоли.

Доктор Ли подчеркнула, что обычно симптомы, которые привлекают внимание, возникают уже на третьей или четвёртой стадии рака кишечника. На первых стадиях заболевания обычно нет явных признаков. Однако позже появляются сигналы, такие как кровь в стуле, кровотечения из прямой кишки, и неприятные ощущения внизу живота. Также могут наблюдаться изменения в режиме работы кишечника, например, увеличение частоты посещений туалета или изменение времени его посещений. Ещё одним возможным симптомом является чередование периодов диареи и запора.

Важно отметить, что раннее обращение внимания на изменения в организме помогает в диагностике и лечении рака кишечника. Регулярные профилактические осмотры и обследования являются одними из наиболее эффективных способов своевременного выявления опухолей.


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