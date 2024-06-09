Самарские врачи назвали постоянную усталость и сонливость среди симптомов рака мозга

Медицинские эксперты из Минздрава Самарской области объясняют, что злокачественные опухоли головного мозга возникают из измененных клеток, часто растут быстро и прорастают в окружающие ткани.

При развитии рака мозга могут проявиться различные изменения в самочувствии. Если вы замечаете их, важно обратиться к неврологу для выявления причин.

Симптомы, на которые следует обратить внимание:

1. Головные боли, которые усиливаются при резких движениях и не проходят после принятия обычных лекарств.

2. Головокружения (особенно при изменении положения тела).

3. Обморочные состояния.

4. Тошнота и рвота.

5. Нарушения зрения.

Также врачи указывают на постоянную усталость и сонливость как возможные признаки рака мозга. Рост опухоли может также вызывать нарушения координации и проблемы с ориентацией в пространстве.

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