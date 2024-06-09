Самарские врачи назвали постоянную усталость и сонливость среди симптомов рака мозга
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Медицинские эксперты из Минздрава Самарской области объясняют, что злокачественные опухоли головного мозга возникают из измененных клеток, часто растут быстро и прорастают в окружающие ткани.
При развитии рака мозга могут проявиться различные изменения в самочувствии. Если вы замечаете их, важно обратиться к неврологу для выявления причин.
Симптомы, на которые следует обратить внимание:
1. Головные боли, которые усиливаются при резких движениях и не проходят после принятия обычных лекарств.
2. Головокружения (особенно при изменении положения тела).
3. Обморочные состояния.
4. Тошнота и рвота.
5. Нарушения зрения.
Также врачи указывают на постоянную усталость и сонливость как возможные признаки рака мозга. Рост опухоли может также вызывать нарушения координации и проблемы с ориентацией в пространстве.
Ранее на портале MedikForum.ru была опубликована информация о том, какие могут быть причины высокого или низкого уровня лейкоцитов в крови.
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