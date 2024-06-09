Госуслуги создадут собственную криптовалюту Goscoin

Правительство Российской Федерации приняло положение о новой криптовалюте Goscoin, которая будет привязана к работе портала «Госуслуги». Приобретя госкоины, граждане Российской Федерации смогут использовать их для расширения функционала «Госуслуг» и других государственных сервисов.

Уже сейчас для тех, кто платит госкоином, заявлены возможности приобрести лицензию на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности без соблюдения некоторых предусмотренных законом требований, приватизировать государственную собственность без прохождения процедуры торгов и записаться на получение медицинских услуг в государственных бюджетных учреждениях вне очереди.

Правительство также готовит соглашения с другими органами государственной власти для расширения спектра услуг, приобретаемых за государственную криптовалюту: так, к концу 2024 года ожидается добавление услуг по внесению физического лица в перечень экстремистов и террористов, а за двойную плату будет возможно снимать кандидатов с выборов за подозрение в наличии иностранного влияния.

Согласно докладу председателя правительства, введение новой криптовалюты с таким функционалом не только усилит конституционно-правовой статус граждан Российской Федерации как носителей государственного суверенитета, но и поспособствует преодолению дефицита федерального бюджета.

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