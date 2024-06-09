 

Минтруд предложил оформить нелегальных мигрантов как участников Международного строительного чемпионата

09.06.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство труда РФ разработало комплексный план по социализации иностранных граждан, обнаруженных в ходе проверок правоохранителями строительных площадок, а также в местах компактного проживания соотечественников.

Лица, незаконно пребывающие на территории России, смогут получить второй шанс и принести пользу обществу и экономике страны. Помочь им в этом призван стартующий в Москве 1 июля Международный строительный чемпионат – крупнейший в мире турнир по профессиональному мастерству, в ходе которого смогут продемонстрировать свои навыки лучшие специалисты из 60 стран. Наиболее многочисленные сборные представляют государства Средней Азии. В ходе чемпионата строители будут выполнять привычные работы по возведению жилой и коммерческой недвижимости, благоустройству городской инфраструктуры, а также различные технические работы.

– Это мудрое решение выработано после консультаций с ведущими экспертами строительной отрасли, диппредставительствами иностранных государств и представителями диаспор. В МВД тоже не возражали против плана, – пояснил министр труда Антон Котяков.

После устранения проблем с документами мигранты смогут подать заявку на участие в чемпионате. В обмен на это они будут тотчас амнистированы. При достижении высоких результатов на турнире по профессиональному мастерству им автоматически продлят патенты и разрешение на временное проживание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Игорь Додон против признания победы Санду на президентских выборах

09.06 / Яна Рудковская объяснила иск против Арины Парсеговой на 1,9 миллиона рублей

09.06 / «Почта России» попросила клиентов сообщать о доставленных вовремя посылках

09.06 / DTF: в бразильском PS Store появилась функция покупки игр в рассрочку

09.06 / Геймерский монитор Redmi Surface Display G34WQ подешевел в России

09.06 / Xiaomi анонсировала Poco M6 с камерой на 108 Мп и Helio G91 за 11 тысяч рублей

09.06 / В Санкт-Петербурге увеличат стоимость парковки в тени в летний период

09.06 / НЛО над Тегераном?

09.06 / Врач: заболевание печени может протекать незаметно

09.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Планы раздела Китая и России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика