Минтруд предложил оформить нелегальных мигрантов как участников Международного строительного чемпионата

Министерство труда РФ разработало комплексный план по социализации иностранных граждан, обнаруженных в ходе проверок правоохранителями строительных площадок, а также в местах компактного проживания соотечественников.

Лица, незаконно пребывающие на территории России, смогут получить второй шанс и принести пользу обществу и экономике страны. Помочь им в этом призван стартующий в Москве 1 июля Международный строительный чемпионат – крупнейший в мире турнир по профессиональному мастерству, в ходе которого смогут продемонстрировать свои навыки лучшие специалисты из 60 стран. Наиболее многочисленные сборные представляют государства Средней Азии. В ходе чемпионата строители будут выполнять привычные работы по возведению жилой и коммерческой недвижимости, благоустройству городской инфраструктуры, а также различные технические работы.

– Это мудрое решение выработано после консультаций с ведущими экспертами строительной отрасли, диппредставительствами иностранных государств и представителями диаспор. В МВД тоже не возражали против плана, – пояснил министр труда Антон Котяков.

После устранения проблем с документами мигранты смогут подать заявку на участие в чемпионате. В обмен на это они будут тотчас амнистированы. При достижении высоких результатов на турнире по профессиональному мастерству им автоматически продлят патенты и разрешение на временное проживание.

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