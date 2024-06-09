 

Яна Рудковская объяснила иск против Арины Парсеговой на 1,9 миллиона рублей

09.06.2024, 12:10, Разное
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Продюсер и жена тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале разъяснила причину иска на 1,9 миллиона рублей против фигуристки Арины Парсеговой, покинувшей академию Плющенко.

Рудковская подчеркнула, что за год тренировок у Плющенко спортсменка достигла значительного прогресса. “Когда их привлекли результаты работы Евгения и его команды, они сразу ушли, не выразив даже благодарности”, — написала она. По ее словам, в Парсегову были вложены большие средства, однако академия действует строго по договору.

Гражданское дело было подано в Никулинский районный суд Москвы. Плющенко основывает свои требования на одностороннем отказе спортсменки от исполнения договора и совершении агентских действий. Рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года.

В мае 2023 года Парсегова перешла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе. Ранее, три года назад, она уже тренировалась в группе Тутберидзе.


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