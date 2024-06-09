 

«Почта России» попросила клиентов сообщать о доставленных вовремя посылках

09.06.2024, 11:33, Разное
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«Почта России» обратилась к клиентам с просьбой как можно раньше сообщать о посылках, доставленных в назначенный срок. Это поможет компании выявить виновных и привлечь их к ответственности, а также предотвратить подобные инциденты в будущем.

«Обычно посылки приходят на двое-трое суток позже назначенного срока. Если даже опоздание составляет пять дней, это считается нормой с поправкой на форс-мажоры и огромную территорию нашей Родины», – говорит глава отдела компании по связи со СМИ Ильнурбек Кабаев.

Он добавил, что нарушением сервиса в «Почте России» считают и случаи, если посылки приходят в указанный в направлении срок или раньше. 

«Клиент может быть просто не готов к такому развитию событий, он ведь уже знает наши временные лаги и приспосабливается. Для нас же такая ситуация свидетельствует о сбое системы», – добавил топ-менеджер.

Сообщить о случаях преждевременной доставки можно по горячей линии или письмом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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