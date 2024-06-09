 

DTF: в бразильском PS Store появилась функция покупки игр в рассрочку

09.06.2024, 11:05, Разное
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Компания Sony представила новую систему оплаты в PS Store в Бразилии, которая дает пользователям возможность приобретать игры в рассрочку. Новшество было обнаружено местными геймерами, которые поделились скриншотами в сети, пишет портал DTF.

Согласно скриншотам, теперь бразильские пользователи PS Store могут разбить платеж за цифровые товары на несколько частей – на два, три или четыре месяца, без дополнительных платежей. Эта новая услуга охватывает как игры, так и встроенные покупки, однако она не распространяется на подписку PS Plus.

Отзывы бразильских игроков в социальных сетях и на форумах говорят о положительном отношении к новой функции, особенно в свете постоянного роста цен на игры. Один из пользователей PlayStation 5 отметил, что благодаря рассрочке он сможет чаще приобретать новые AAA-игры.

Неизвестно, будет ли данная опция доступна в других регионах. Пока компания Sony не высказала свое мнение относительно нововведения и не раскрыла свои планы по расширению данной услуги за пределами Бразилии, где, вероятно, она была запущена для тестирования.


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