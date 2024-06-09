 

Геймерский монитор Redmi Surface Display G34WQ подешевел в России

09.06.2024, 11:05, Разное
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В РФ снизилась цена на геймерский монитор Redmi Surface Display G34WQ, сообщается на портале «Палач».

С начала июня 2024 года монитор Redmi Surface Display G34WQ продается по цене от 26,7 тысяч рублей. За эту сумму покупатели получают изогнутый 34-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440×1440 пикселей и частотой обновления 180 Гц.

Одним из главных преимуществ монитора является его минималистичный дизайн с матовым антибликовым покрытием, которое защищает экран от отражений и делает его более комфортным для глаз.

Монитор оснащен компактной и удобной подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота экрана. Поддерживаются VESA-кронштейны, а на задней панели имеется RGB-подсветка. В мониторе предусмотрены два порта HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 и разъем для наушников.

«Палач» считает Redmi Surface Display G34WQ от Xiaomi отличным выбором для тех, кто ищет качественный ультраширокий монитор с высоким разрешением и частотой обновления по доступной цене.


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