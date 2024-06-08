 

Технология GPT проходит тестирование на «Госуслугах»

08.06.2024, 20:25, Разное
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Минцифры РФ начали тестирование технологии GPT на «Госуслугах». Глава ведомства Максут Шадаев подтвердил эту информацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что в настоящее время проводится закрытое тестирование двух разработок – от «Яндекса» и «Сбера». Результаты ожидаются к сентябрю.

Кроме того, в июне министр госуправления, информтехнологий и связи Московской области Надежда Куртяник пояснила о внедрении искусственного интеллекта в сфере ЖКХ в Подмосковье. ИИ использовался в 30 проектах по восьми ключевым направлениям, включая транспорт, городскую среду и госуправление. Более 350 сотрудников, ранее отвечавших за мониторинг чистоты улиц, были заменены ИИ.

Также компания Open AI представила новую модель генеративного искусственного интеллекта под названием GPT-4o, которая будет интегрирована поэтапно во все ключевые продукты компании.

Ранее в Госдуме появилось предложение о создании раздела для знакомств на «Госуслугах».


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