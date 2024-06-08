Студия Unbroken Studios представила новый трейлер игры Harry Potter

Студия Unbroken Studios представила новый трейлер игры Harry Potter: Quidditch Champions на мероприятии Summer Game Fest 2024.

В трейлере были показаны основные особенности игры. В Harry Potter: Quidditch Champions игроки могут управлять волшебниками и участвовать в матчах по квиддичу, следуя правилам из книг. Игра предложит полноценный опыт квиддича, позволяя игрокам создавать и настраивать своих персонажей, а также участвовать в онлайн-матчах.

Игра была впервые анонсирована весной 2023 года. Разработчики провели плейтест и внесли необходимые улучшения. Студия Unbroken Studios также принимала участие в разработке проекта Suicide Squad: Kill the Justice League.

Официальный релиз Harry Potter: Quidditch Champions запланирован на 3 сентября текущего года для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Подписчики PlayStation Plus смогут играть в проект бесплатно с момента его выхода.