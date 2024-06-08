Врачи рассказали, что будет, если заварить чай второй раз

Специалисты делятся мнением о том, что происходит, когда вы завариваете чай второй раз. Они утверждают, что повторное заваривание не приносит ни особой пользы, ни вреда. Пакетики содержат мелко нарезанные листья чая, которые быстро выделяют питательные вещества. Однако, при повторной заварке, эффективность уменьшается.

Если вы все же решите заварить пакетик в третий раз, напиток практически потеряет все свои полезные свойства. Эксперты подчеркивают, что максимальную пользу можно получить только с первой заварки, особенно с пакетированным чаем. Также стоит помнить, что повторное заваривание может быть вредным для здоровья, особенно если чай хранился длительное время между заварками. На поверхности чая могут образоваться окисленные полифенолы, способствующие развитию плесени и бактерий.

Врач-нутрициолог Игорь Строков подчеркивает, что первая заварка самая полезная и безопасная. С каждым последующим завариванием, чай теряет свой вкус и аромат.

Чтобы получить максимальную пользу и избежать рисков для здоровья, вот несколько рекомендаций:

– Используйте свежий чай: для сохранения полезных свойств предпочтительно использовать свежие пакетики или порции чая.

– Ограничьте количество заварок: если вы все же решите повторно заварить чай, не делайте этого более одного раза и не храните использованный пакетик более часа.

Помните, что повторное заваривание чая снижает его пользу и качество, а неправильное хранение использованных пакетиков или листьев может увеличить риски для здоровья.