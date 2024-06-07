РЖД отменит электрички из Подмосковья в Москву по будням

Глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров объявил о прекращении движения пригородных поездов из Московской области в сторону Москвы в будние дни.

Ежедневно около 4 млн жителей Подмосковья едут работать в Москву на электричках, что приводит к дефициту рабочей силы на предприятиях Московской области. ОАО «РЖД» на протяжении 20 лет применяло меры по сокращению пассажиропотока путём оптимизации условий передвижения на электричках эконом-класса – сотрудники включали печки и блокировали форточки в жару, создавали антисанитарную среду в уборных и вагонах поезда, а также бездействовали при виде пьяных пассажиров и извращенцев.

Как отмечает глава компании, принятые меры не привели к должному результату и количество пассажиров только увеличилось.

– Я один раз прокатился на такой электричке, а потом неделю ходил к психотерапевту, – признался губернатор Московской области Андрей Воробьев. – Жителям Подмосковья необходимо начать уважать себя и работать рядом с домом. В конце концов, где родился, там и пригодился.

Согласно исследованию ФМБА, вероятность заразиться инфекционным или венерическим заболеванием при ежедневных поездках в пригородных электричках стремится к 100 процентов, что сказывается на здоровье жителей столицы, контактирующих с россиянами.

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