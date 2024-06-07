 

Новые Samsung Galaxy Watch7 и Watch Ultra получат передовой 3-нм чип Exynos

07.06.2024, 14:10, Разное
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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra будут оснащены новейшим 3-нанометровым чипом, говорится в информации от портала Android Headlines.

Флагманская модель Galaxy Watch Ultra будет иметь титановый корпус диаметром 47 мм и поступит в продажу в трех цветах: сером, белом и черном. Часы будут отличаться высокой прочностью благодаря сапфировому стеклу и защите по стандартам 10 ATM, IP68 и MIL-STD-810H.

Galaxy Watch Ultra также получит современный 3-нм процессор с пятью ядрами, встроенную память объемом 32 ГБ, двухдиапазонный GPS, поддержку Bluetooth и LTE.

Стандартная модель Galaxy Watch7 будет доступна в алюминиевом корпусе с размерами 44 и 40 мм и предложит два цветовых решения: бежевый и зеленый. Емкость аккумуляторов составит 300 мАч для модели 40 мм и 425 мАч для модели 44 мм. Максимальная яркость экрана у Galaxy Watch7 достигнет 2000 нит, а у версии Ultra — до 3000 нит.

Официальная презентация Galaxy Watch7 и Watch Ultra запланирована на 10 июля, когда также будут представлены новые складные смартфоны и другие новинки от Samsung.


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